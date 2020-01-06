Гендерная политика в Туркменистане

Взяв курс на создание демократического, светского и правового государства, Туркменистан последовательно проводит политику по обеспечению прав человека, в частности гендерного равенства, совершенствованию деятельности в области человеческого измерения и укреплению сотрудничества с международными организациями. Приоритет прав человека, а также прав женщин в государственной деятельности обусловлен их особой значимостью в развитии всех общественных процессов.

Равенство между женщинами и мужчинами – это когда представители обоих полов могут на равных иметь доступ к образованию и здравоохранению, управлению и власти, имеют равные возможности достичь финансовой независимости, работая, управляя собственным бизнесом, реализации своих личностных и профессиональных потребностей и интересов. Критическим аспектом в достижении гендерного равенства является наделение женщин полномочиями и более широкими возможностями в различных сферах развития общества, а также вовлечение в процесс достижения гендерного равенства мужчин.

Как известно «женский вопрос» понятие комплексное. Оно охватывает проблемы, связанные с реализацией женщинами каждой из трех осуществляемых ими в обществе функций – труженицы, гражданки, матери. Согласно древнеиндийскому выражению, хорошая жена трудится на тебя, как слуга, дает советы, как советник, прекрасна, как богиня красоты, спокойна и вынослива, как земля, кормит тебя, как мать…

Реформы, проводимые в Туркменистане, дают полную возможность для широкого участия женщинам в производственной и общественной жизни страны, совмещая по их желанию все названные функции. Ведь гендерное равенство подразумевает общество, в котором и женщины, и мужчины обладают равными возможностями, правами и обязательствами во всех сферах жизни

В Конституции Туркменистана в новой редакции усовершенствованы нормы, регулирующие обеспечение государственных гарантий гендерного равенства во всех сферах государственной и общественной жизни. Согласно 29 статье Основного Закона Туркменистана мужчина и женщина в Туркменистане имеют равные права и свободы, а также равные возможности для их реализации. Нарушение равноправия по признаку пола влечёт ответственность, установленную законом. Эта конституционная норма подтверждение непреходящего уважения к женщине, к ее чести и достоинству, стремления обеспечения ей все условия для реализации своего творческого потенциала.

Туркменское государство, политика которого основана на принципах гуманизма и справедливости, направленная на обеспечения равенства мужчин и женщин во всех отраслях общественной жизни и будучи полноправным членом ООН, присоединилось к основным международным конвенциям. А именно к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) и к Факультативному протоколу к ней, к Конвенции о политических правах женщин, к Конвенции Международной Организации Труда о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности и к другим международным актам. Туркменистан также принял Программу Пекинской платформы действий IV Всемирной конференции по положению женщин, целью которой является достижения равенства, развития и мира для всех женщин во всем мире в интересах всего человечества.

Равенство мужчин и женщин является неотъемлемой составной частью прав человека и одним условием обеспечения социальной справедливости. Гендерное равенство — составная часть общего принципа равенства как принципа демократического построения общества. Принцип равенства всеобъемлющ, он отсекает дискриминацию по любому основанию, будь то происхождение, религия, социальный статус, пол и т. д. Превращение женщины из объекта социальной защиты в активно действующую личность происходит только в развитом демократическом и гражданском обществе. В настоящее время Туркменистан сотрудничает с агентствами ООН и другими международными организациями в области совершенствования правовой системы. Присоединившись к ряду важнейших конвенций ООН, Туркменистан неуклонно следует выполнению принятых на себя обязательств и продолжает совершенствование национальной системы в области прав человека.

Вопросы гендерного равенства регулируются Гражданским, Трудовым, Семейным, Уголовным кодексами Туркменистана, Кодексом Туркменистана о социальной защите населения, Законами Туркменистана «Об охране здоровья граждан», “Об образовании”, “О противодействии торговле людьми” и другими нормативно правовыми актами. Принятие Закона Туркменистана «О государственных гарантиях обеспечения равных прав и равных возможностей женщин и мужчин», который имплементируя положения соответствующих международных конвенций, обладает большим потенциалом в плане развития и продвижения идей гендерного равенства в стране. Закон устанавливает государственные гарантии обеспечения равных прав и равных возможностей женщин и мужчин во всех сферах государственной и общественной жизни. Государство гарантирует и принимает все меры для обеспечения гендерного равенства в сфере охраны здоровья, образования, науки, культуры, труда и социальной защиты. В соответствии с законодательством Туркменистана, женщины на равных правах с мужчинами, входя в состав представительных, исполнительных и судебных органов власти всех уровней, принимают активное участие в разработке и реализации социально-экономических программ развития страны.

Избрание Туркменистана в Исполнительный совет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на 2018-2020 годы, а также в Комиссию по статусу женщин на 2018-2022 гг. свидетельствует о высокой оценке международным сообществом многосторонней деятельности, проводимой нашей страной. Сегодня успешно претворяется в жизнь Национальный план действий по гендерному равенству на 2015-2020, утвержденный Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Данный Национальный план является инструментом для дальнейшего продвижения гендерного равенства, нацеленный на создание необходимых условий для дальнейшего расширения участия женщин во всех сферах жизни государства и общества.

Все вышеназванные нормативно правовые акты – это свидетельство о непреходящем уважении к женщине в обществе, к ее чести и достоинству в Туркменистане. Ведь мужчина и женщина – это две ноты, без которых струны человеческой души не дают правильного и полного аккорда.

И, несомненно, окруженные всеобщей заботой и почитанием, туркменские женщины, используя предоставленные им демократические права и свободы, внесут еще большой вклад в дело упрочнения экономической независимости и духовного расцвета Туркменистана, в решение задачи построения на туркменской земле развитого и могучего демократического, правового и светского государства.

Гозель Атаева