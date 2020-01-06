В Туркменистане начата вакцинация против ротавирусной и пневмококковой инфекций и вирусного гепатита А

В этом году в национальный календарь профилактических прививок Туркменистана введены три новые вакцины — вакцина против ротавирусной и пневмококковой инфекций, а также против вирусного гепатита А. Об этом на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» сообщает Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Профилактика, как важное звено системы здравоохранения, является приоритетным направлением нашего государства. На профилактику инфекционных заболеваний Правительство, обеспечивая устойчивость финансирования, выделяет необходимые средства, объём которых увеличился в несколько раз по сравнению с прошлыми годами. На данный момент в страну поступили закупленные через Отдел поставок ЮНИСЕФ на средства Госбюджета высококачественные, преквалифицированные ВОЗ ротавирусная и пневмококковая вакцины, а также вакцина против гепатита А, и в прививочных кабинетах Домов здоровья бесплатно началась иммунизация против указанных инфекций.

Вакцинация пневмококковой вакциной проводится детям до одного года в возрасте 2 месяца, 4 месяца и в 12–15 месяцев; ротавирусная вакцина даётся детям до одного года перорально в три этапа — в 2 месяца, 3 месяца и 4 месяца; вакцинация против гепатита, А делается в 18 месяцев. Для иммунизации детей против ротавирусной, пневмококковой инфекций и против гепатита, А можно обратиться к семейным врачам в территориальные Дома здоровья по месту жительства.

Ротавирус вызывает высокую температуру и является основной причиной тяжёлой диареи у новорождённых и младенцев во всём мире. Маленькие дети, и особенно новорождённые, подвержены большему риску серьёзно заболеть ротавирусной инфекцией. Возбудитель ротавирусной инфекции передаётся при употреблении заражённой питьевой воды, пищи и через грязные руки, при контакте с инфицированной посудой, игрушками, предметами обихода. Её симптомы: высокая температура и рвота, затем диарея. Эти симптомы могут стать причиной потери жидкости в организме ребёнка, что ведёт к обезвоживанию, которое может привести к тяжёлым осложнениям.

Пневмококковая инфекция передаётся при кашле и чихании. Это главная причина бактериального менингита (воспаление оболочки головного и спинного мозга) у маленьких детей. Она может также вызвать серьёзные инфекционные болезни крови, инфекции среднего уха и пневмонию.

Гепатит А поражает печень. Гепатит А легко передаётся от одного человека другому в пределах одного домохозяйства или детского учреждения через контакт с заражёнными предметами, и если не соблюдаются правила гигиены. Риск заражения также возникает при контактах с продуктами питания. Мытьё рук может предотвратить риски распространения этой болезни.

Даже если в настоящее время не наблюдаются указанные болезни среди местного населения, это не означает, что возбудители болезней куда-то исчезли. Если у населения нет иммунитета (защиты), то болезни могут вернуться.

Соблюдение графика рекомендованных прививок даёт самую лучшую защиту от серьёзных болезней. Многочисленные научные исследования показывают, что прививки, сделанные в течение первых двух лет жизни ребёнка, не перегружают иммунную систему и представляют собой лишь часть того, с чем иммунная система малыша ежедневно сталкивается и успешно справляется. Иммунизация детей является наиболее безопасной и эффективной из существующих мер по обеспечению здоровья населения. Хорошее здоровье — основа долгой и здоровой жизни каждого ребёнка и каждой семьи.