В Туркменистане запущена услуга таможенного оформления товаров и транспортных средств через Интернет

Официальный сайт Дирекции хозяйственного управления при Государственной таможенной службой Туркменистана обновлен с добавлением многих новшеств, в частности дополнен формой для предварительного информирования о товарах и транспортных средствах.

Согласно информации на официальном сайте ГТСТ, предварительный электронный обмен информацией упрощает получение данных о товарах и транспортных средствах, прибывших на таможенную границу Туркменистана и его передачу в таможенные органы. Такие электронные данные легко передаются через разные платформы по Интернету.

Электронное предварительное информирование содержит данные о декларантах, прилагаемых документах, получателях и отправителях, транспортных средствах, транспортных компаниях, водителе, товарах, его ценах и другие данные, требуемые таможенными органами. Эти данные автоматически поступают в единую систему таможенных органов под определенным идентификационным номером и преобразуются в минимальный набор для дальнейшего таможенного оформления. По прибытии товаров и транспортных средств на таможенную границу Туркменистана после подтверждения таможенного документа, обработанный на основе электронного предварительного информирования выпускается за минимальный промежуток времени.

Официальный сайт Дирекции хозяйственного управления при ГТСТ в данный момент доступен только на туркменском языке. Русская и английская версия сайта находится в разработке.