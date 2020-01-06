Аукцион по продаже объектов государственной собственности состоится в Минфине Туркменистана

В соответствии с законодательством Туркменистана о приватизации объектов государственной собственности Министерство финансов и экономики Туркменистана объявляет проведение аукциона по продаже объектов государственной собственности.

Аукцион состоится 23 января 2020 года в 10.00 в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана по адресу: г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 156.

Объекты, выставляемые на аукцион от Министерства строительства и архитектуры Туркменистана, Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, Агентства «Туркменавтоулаглары», Министерства текстильной промышленности Туркменистана, Государственного концерна «Туркменгаз», хякимликов Лебапского и Марыйского велаятов.

К участию в аукционе допускаются в установленном законодательством Туркменистана порядке граждане Туркменистана, граждане иностранных государств, а также негосударственные юридические лица Туркменистана и юридические лица иностранных государств, подавшие заявку по установленной форме, внёсшие задаток и специальный сбор и прошедшие регистрацию для участия в аукционе в установленный срок. Иностранные юридические лица, международные организации, учреждённые согласно законодательству иностранных государств, их постоянные представительства и филиалы в Туркменистане могут участвовать в разгосударствлении государственной собственности и приватизации государственного имущества только при наличии заключения Агентства по защите экономики от рисков при Министерстве финансов и экономики Туркменистана.

Приём заявок и регистрация участников производятся Министерством финансов и экономики Туркменистана со дня опубликования настоящего информационного сообщения и заканчиваются за 24 часа до начала проведения аукциона.

Регистрация участников начинается в день аукциона в 9.00. Консультации о порядке участия в аукционе и предоставление дополнительной информации об объектах приватизации производятся отделом имущественных отношений и поддержки предпринимательства Министерства финансов и экономики Туркменистана и профильными отделами имущественных отношений и поддержки предпринимательства отдела финансов и экономики велаятов и г. Ашхабада.

Всем участникам аукциона предоставляется возможность предварительно ознакомиться с информацией об объекте приватизации. Реализация государственных объектов производится со всеми обязательствами.

Телефоны для справок:

в г. Ашхабаде: (+993 12) 39-46-09/72/73/75

в г. Анау: (+993 137) 3-30-21/3-31-80

в г. Балканабате: (+993 222) 7-89-34/7-89-17/7-89-53

в г. Дашогузе: (+993 322) 9-10-19/9-15-10

в г. Туркменабате: (+993 422) 6-11-52/6-11-59

в г. Мары: (+993 522) 6-06-87/6-05-41