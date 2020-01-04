В Ашхабаде возводят комплекс зданий Международного конгресс-центра

В ближайшей перспективе туркменскую столицу украсит очередная новостройка – комплекс зданий Международного конгресс-центра, об этом сообщает сайт «Туркменистан: золотой век». Объект возводит французская компания «Bouygues Batiment International».

Строящийся Конгресс-центр на проспекте Чандыбил – комплекс монументальных зданий выдержанных в классическом стиле. Все три объекта комплекса Конгресс-центра имеют общее архитектурное решение. Крупногабаритное здание состоит из 5 этажей, его площадь составляет 47 тысяч 464 квадратных метра. Оно располагается на территории 93,7 тысячи квадратных метров. Высота здания – 38,65 метров, ширина – 190 метров.

Особенностью комплекса является Главный зал, расположенный в среднем здании. При внушительных внутренних размерах (75 на 75 метров) помещение выполнено без промежуточных опор. Зал оборудован всем необходимым для проведения конференций, саммитов и встреч высокого и высшего уровня.