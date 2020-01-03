Экоэнергия в фокусе задач энергетиков Туркменистана

Специалисты Министерства энергетики рассматривают возможность применения комбинированных систем получения энергии, состоящих из традиционных турбин, источников возобновляемой энергии с включением дизельных генераторов для локальных пользователей.

Государственная электроэнергетическая корпорация «Туркменэнерго» разработала проектное предложение по строительству солнечно-ветровой электростанции, способной полностью обеспечить экологически чистой энергией будущий современный социально-экономический комплекс, который по инициативе Президента возводится близ Туркменского озера «Алтын асыр».

Специалисты Института «Туркменэнергопроект», предприятия «Госэнергонадзор» и управления городского освещения сотрудничают с проектом агроэкологического ведомства и ПРООН «устойчивые города» в области обновления уличного освещения. Партнёрство конкретно проявляется в установке на пилотных участках Ашхабада и Авазы интеллектуальных электронных сетей экономного использования электричества, светодиодных ламп, в том числе, частично с питанием от солнечных батарей.

В Государственном энергетическом институте Туркменистана готовы расчёты выработки электричества, получаемого от возобновляемых источников энергии по интенсивности солнца и силе ветра в масштабе велаятов, а также установки мощной фотоэлектрической солнечной станции, которую могут составить до тысяч единиц панелей. Чем крупнее подобный объект, тем большую экономию топлива он способен нарастить, вместе с тем – снизить величину выбросов парниковых газов, пишет «Нейтральный Туркменистан».