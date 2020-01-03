Главную ёлку Туркменистана признали самой высокой в странах СНГ

Рейтинг самых высоких главных новогодних ёлок столичных городов стран Содружества Независимых Государств составил портал «ТурСтат».

Согласно информации, Главная ёлка Туркменистана признана самой высокой среди новогодних ёлок столичных городов стран СНГ. Напомним, высота ёлки вместе с украшающей её верхушку звездой — 40 метров. Она установлена на площади перед Культурно-развлекательным центром «Алем» в Ашхабаде. Красавица-ёлка, одета в роскошный наряд из тысяч сверкающих шаров и игрушек, увенчанной восьмиугольной звездой с цифрой «2020».

На втором месте расположилась главная праздничная ёлка Армении — 37 метров. На третьем месте елка в Ташкенте (Узбекистан), ёе высота — 36 метров. На четвертом — Азербайджан, высота новогодней ели в Баку — 34 метра. Пятое место — у главной ёлки Беларуси, высота которой 30 метров, расположена она на Октябрьской площади в Минске.

Затем следуют главные новогодние ёлки Таджикистана — 29 метров, России — 27 метров, Кыргызстана — 27 метров и Казахстана — 25 метров. Замыкает список главная ёлка столицы Молдавии, новогодняя красавица в высоту — всего лишь 20 метров, она установлена на площади Великого национального собрания в Кишинёве.

Отметим, что Главная ёлка России на Соборной площади Кремля в Москве — это единственная живая главная новогодняя елка в столицах стран Содружества Независимых Государств. В административном центре Красноярского края, в городе Красноярске установлена самая высокая новогодняя елка России и СНГ — высотой 55 метров.