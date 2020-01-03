В Туркменистане начали выплачивать увеличенные на 10 процентов пенсии

В Туркменистане в соответствии с Указом Президента Гурбангулы Бердымухамедова начались выплаты увеличенных в 2020 году на 10 процентов пенсий и пособий.

Согласно документу, установлен и минимальный размер пенсий участников Великой Отечественной войны – 1415 манатов в месяц.

Увеличение размеров заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей – ежегодная акция, свидетельствующая о последовательности и незыблемости проводимого главой Туркменистана социально-ориентированного курса.

В этом контексте отметим также, что благодаря развитию цифровых технологий значительно усовершенствован процесс начисления и выдачи пенсий и пособий, которые переводятся на электронные карты. Теперь их владелец без труда может снять денежные средства в банкоматах или пользоваться картой при любых платёжных операциях.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, с введением дополнительных услуг для держателей карт у людей старшего поколения появляются возможности дистанционно решать многие бытовые вопросы. Для тех же пенсионеров, кто по состоянию здоровья или иным причинам не может пользоваться электронной картой, пенсия доставляется домой.

Важно отметить, что наличие государственной пенсионной системы – основа обеспечения гарантированного дохода для лиц пожилого возраста, значимая составляющая всеобщей социальной защиты, в свою очередь, выступающей одним из ключевых факторов для достижения Целей устойчивого развития.

Проявление почтения к пожилым людям, обеспечение достойного качества их жизни является важным направлением государственной политики. В её основу заложены исконные ценности и многовековые традиции туркменского народа.

В нашей стране учреждено высокое звание «Почетный старейшина Туркменистана», что также является подтверждением признания особых заслуг старшего поколения во всех достижениях страны, в укреплении национального единства, в реализации проводимой государством внутренней и внешней политики.

Помимо ежегодного увеличения размеров пенсий и государственных пособий, принят ряд законов и законодательно-нормативных актов в этой сфере. В их числе – Кодекс Туркменистана «О социальной защите населения», который является гарантом обеспечения на правовой основе, принципах равенства и справедливости достойной жизни старшего поколения туркменистанцев, а также социальной поддержки со стороны государства ветеранов войны и труда, инвалидов, женщин-матерей, других нуждающихся в социальном обслуживании лиц.

Отмечаемый 1 октября во всём мире, в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, Международный день пожилых людей внесён в нашей стране в национальный реестр знаменательных дат.