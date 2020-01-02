Президент Туркменистана поздравил родителей первого ребёнка, родившегося в 2020 году

1 января от имени Президента Гурбангулы Бердымухамедова вручены подарки и переданы поздравления, пожелания счастливой жизни, здоровья и благополучия родителям первого ребёнка, родившегося в Туркменистане в наступившем Новом, 2020 году.

Малыш, которого назвали именем Мекан, появился на свет в первые минуты нового года в Научно-клиническом центре охраны здоровья матери и ребёнка.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, состояние здоровья мамы и новорожденного – удовлетворительное. Мальчик родился весом 3 килограмма 610 грамм, рост – 52 сантиметра.

Счастливые родители – семья Аннаевых – выразили туркменскому лидеру искреннюю признательность за успешно проводимую социально ориентированную государственную политику по поддержке семьи и материнства, за заботу о подрастающем поколении.

Научно-клинический центр охраны здоровья матери и ребёнка был открыт при участии Президента Гурбангулы Бердымухамедова 20 июля 2015 года. Это крупнейшее медицинское учреждение объединяет основные направления науки и практики родовспоможения. Здесь также функционирует отделение раннего развития и ранней реабилитации – новое на общенациональном уровне направление в педиатрии.