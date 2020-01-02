Налоговый отдел Ашхабада проведёт семинар по изменениям и дополнениям в Налоговом законодательстве

Налоговый отдел г. Ашхабада доводит до сведения налогоплательщиков о проведении семинара-совещания по изменениям и дополнениям в Налоговом законодательстве Туркменистана, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Семинар-совещание будет проводится:

Наименование налогового отдела, проводящего семинар-совещание Дата и время Место проведения
Налоговый отдел Бюзмейинского этрапа Ашхабада 08.01.2020 10:00 Зал хякимлика Бюзмейинского этрапа Ашхабада
Налоговый отдел Багтыярлыкского этрапа Ашхабада 09.01.2020

10.00

 Актовый зал налогового отдела г. Ашхабада
Налоговый отдел Копетдагского этрапа Ашхабада 10.01.2020

10.00

 Зал студенческого театра им. Молланепеса
Налоговый отдел Беркарарлыкского этрапа Ашхабада 10.01.2020

10.00

 Зал студенческого театра им. Молланепеса