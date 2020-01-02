Налоговый отдел Ашхабада проведёт семинар по изменениям и дополнениям в Налоговом законодательстве
Налоговый отдел г. Ашхабада доводит до сведения налогоплательщиков о проведении семинара-совещания по изменениям и дополнениям в Налоговом законодательстве Туркменистана, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».
Семинар-совещание будет проводится:
|Наименование налогового отдела, проводящего семинар-совещание
|Дата и время
|Место проведения
|Налоговый отдел Бюзмейинского этрапа Ашхабада
|08.01.2020 10:00
|Зал хякимлика Бюзмейинского этрапа Ашхабада
|Налоговый отдел Багтыярлыкского этрапа Ашхабада
|09.01.2020
10.00
|Актовый зал налогового отдела г. Ашхабада
|Налоговый отдел Копетдагского этрапа Ашхабада
|10.01.2020
10.00
|Зал студенческого театра им. Молланепеса
|Налоговый отдел Беркарарлыкского этрапа Ашхабада
|10.01.2020
10.00
|Зал студенческого театра им. Молланепеса