Налоговый отдел Ашхабада проведёт семинар по изменениям и дополнениям в Налоговом законодательстве

Налоговый отдел г. Ашхабада доводит до сведения налогоплательщиков о проведении семинара-совещания по изменениям и дополнениям в Налоговом законодательстве Туркменистана, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Семинар-совещание будет проводится: