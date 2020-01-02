Гульбадам Бабамуратова и Хакберды Джумаев претендуют на участие в Олимпийских играх в Токио

На участие в предстоящей Олимпиаде в Токио от Туркменистана претендуют двое – мастер спорта международного класса Гульбадам Бабамуратова (весовая категория до 52 килограммов) и студент Туркменского государственного института физкультуры и спорта, мастер спорта Хакберды Джумаев (до 60 кг), сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Гульбадам Бабамуратова, благодаря своим стабильно высоким результатам на международной спортивной арене, имеет хорошие шансы получить персональное приглашение на летние Олимпийские игры-2020, а Хакберды Джумаев – близок к так называемой континентальной квоте, которую дополнительно определяют представители Международной федерации дзюдо (IJF).

Напомним, что 28-летняя Гульбадам Бабамуратова уже представляла Туркменистан на главных спортивных событиях четырёхлетия – в 2016 году в Рио-деЖанейро (Бразилия), и вот теперь подошла вплотную к своему второму почётному званию «олимпиец». для Хакберды Джумаева, молодого, но очень перспективного туркменского борца, возможная поездка на токийскую Олимпиаду станет дебютной в его спортивной карьере.

Согласно информации, в начале 2020 года Гульбадам и Хакберды отправятся в Австрию на учебно-тренировочные сборы, проводимые под эгидой IJF. Этот традиционный предолим­пийский спортивный форум соберёт сильнейших мастеров японского стиля борьбы со всего мира, которые будут заниматься под руководством известных высококвалифици­рованных наставников.

Затем с 23 по 25 января нашим дзюдоистам предстоит участие в квалификационном турнире мирового уровня «Гран Слам», что пройдёт в Тель-Авиве (Израиль), где они могут значительно повысить свой олимпийский рейтинг. А в феврале их ждут ещё два подобных серьёзных экзамена – на спортивных татами Пари­жа (Франция) и Дюссельдорфа (Германия). Так что пожелаем нашим лучшим туркменским мастерам японского стиля удачи в борьбе за путёвки на Олимпиаду.