Новогодние поздравления Президенту Туркменистана от Антониу Гутерриша и Владимира Путина

По случаю приближения Нового года в адрес Президента Гурбангулы Бердымухамедова поступают поздравительные послания, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

«Выражаю Вам глубокую признательность и наилучшие пожелания в 2020 году», — адресует поздравление Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

В послании Президента Российской Федерации Владимира Путина говорится:

«С удовлетворением отмечаю динамичное развитие диалога между нашими странами, конструктивного сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других сферах. Успешное председательство Туркменистана в СНГ способствовало повышению эффективности механизмов многостороннего взаимодействия в рамках Содружества. Уверен, что в наступающем году мы продолжим плодотворную совместную работу по укреплению стратегического партнерства на благо народов России и Туркменистана.

Желаю Вам, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности, а всем Вашим согражданам — мира и процветания».