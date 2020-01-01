В Туркменистане встретили Новый, 2020 год

Необычайно ярко вошёл Новый, 2020 год в жизнь страны, подарив всем туркменистанцам и, особенно, детворе каскад радостных впечатлений, праздничный марафон которых продолжается.

Восхитительно красивой предстала в эти дни туркменская столица, одетая в сияющий наряд новогодней иллюминации, укрывшей ажуром из миллионов огоньков улицы, парки и площади.

Как всегда, центром главных новогодних торжеств стала площадь перед культурно-развлекательным центром «Älem», где установлена Главная ёлка страны.

Благодаря усилиям декораторов и дизайнеров площадь перед Культурно-развлекательным центром «Älem» превратилась в волшебный зимний сад, где вместо снегопада и сугробов – неоновые декорации и электрические громадные снежинки. Роль аллей выполняют арки и «туннели», укутанные блестящей мишурой, а герои сказок и талисманы года составили праздничную свиту для Главной ёлки страны, украшенной яркими шарами.

На сцене, сооруженной на площади, разворачивается музыкальное шоу с участием популярных эстрадных солистов, признанных мастеров и восходящих звёзд, порадовавших публику творческими посвящениями Новому году. Были представлены ритмичные вокально-хореографические композиции, лирические и зажигательные песни.

Выступления певцов сопровождали известные танцевальные группы. Около двух часов длился концерт и завершился песней «Hoş geldiň Täze ýyl» (Добро пожаловать, Новый год) в исполнении всех артистов под бурные аплодисменты зрителей.

От имени всех соотечественников ведущие адресуют Президенту Гурбангулы Бердымухамедову поздравления с Новым годом, Годом «Туркменистан – родина Нейтралитета», желая счастья, здоровья, долголетия, успехов в достижении великих целей во имя процветания страны, благополучия народа.

Затем ведущие объявляют о начале традиционного праздничного телемоста, связывающего в эту ночь туркменскую столицу с административными центрами всех велаятов.

Эстафета прямых включений позволила заглянуть в разные уголки страны и увидеть, как там празднуют местные жители, которые, в свою очередь, присоединились к новогоднему торжеству в Ашхабаде, разделив радость всеми любимого праздника.

Сегодня на площадях главных городов регионов также развернулись красочные новогодние представления с участием эстрадных солистов и творческих коллективов велаятов, многочисленных зрителей.

Первым к телемосту подключается Ахалский велаят: за поздравлениями и стихотворными пожеланиями следует праздничное концертное представление, подготовленное артистами для такого особого случая.

Затем на видеосвязь выходит Балканский велаят. Передав поздравления соотечественникам от жителей приморского края, его представители показали свой новогодний номер.

Далее следует Дашогузский велаят. Северный край также богат творческими традициями и талантами, которые и были продемонстрированы в праздничном выступлении после поздравлений и пожеланий.

Телемост продолжился приветствиями от жителей Лебапа, поздравивших соотечественников и главу государства с Новым годом, а артисты восточного региона представили песенно-танцевальную композицию.

Наступила очередь Марыйского велаята, и снова с экрана в режиме онлайн звучат поздравления, добрые пожелания, стихи и музыка, поют артисты и танцуют дети.

Новогодний телемост завершает столица независимого нейтрального Туркменистана – жители города Ашхабада, заполнившие всю площадь перед культурно-развлекательным центром «Älem», желают устами старейшин и школьников своим соотечественникам во всех городах и сёлах успехов, благополучия и счастья. Их поддерживают праздничными посвящениями популярные артисты и танцевальные ансамбли.

Обобщая новогодние праздничные приветствия от жителей велаятов и столицы, ведущие выделили главное – это пожелания дальнейшего процветания Туркменистана, повышения международного авторитета нашей страны, чтобы народ жил в мире и единстве.

В 2020 году предстоит много работы, ведь, чтобы не останавливаться в развитии, нужно закреплять каждый пройденный успех ещё более значимыми свершениями. Нас также ждут и празднования, в том числе юбилея туркменского нейтралитета. Страна станет местом проведения важных форумов и встреч с участием делегаций из многих государств.

Яркими событиями обещают быть международные спортивные турниры, которые будет принимать у себя беломраморный Ашхабад. Словом, год мы начинаем с большими планами и уверенностью в осуществлении всего намеченного.

На многоголосой площади наступает тишина – все взоры обращены на телемониторы: с новогодним Обращением к народу Туркменистана в прямом эфире выступает Президент Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства поздравил с наступлением Нового, 2020 года, пожелав удачи в нём.

Через несколько мгновений стрелки часов сомкнулись в самой высокой точке циферблата. Звучит Государственный гимн Туркменистана.

И в следующие секунды раздались залпы праздничного фейерверка. Новый год не вошёл, он буквально ворвался в нашу жизнь вместе с этой огненной, сверкающей колесницей, громогласно прокатившейся в небе над Культурно-развлекательным центром «Älem», щедро рассыпая вокруг себя искры и оставляя дымовые росчерки, как будто заверяя этой подписью факт официального вхождения в свои права.

Новогодняя ночь озарилась разноцветными фонтанами света, рисующими в тёмном небе яркие, пылающие хризантемы. Такие фантастические «букеты» были вручены каждому зрителю этого шоу, бесследно исчезнувшего через некоторое время в воздухе, но оставшегося в душе вместе с загаданными заветными мечтами и желаниями.

И они непременно сбудутся! Ведь главное, что нас всех объединяет в наших помыслах – стремление к добру и созиданию, радость мирной и спокойной жизни, вера в завтрашний день, который откроет новые возможности.

И после того как отгремели залпы салюта, большим сюрпризом для всех стала песня «Arzuw» («Мечта»), слова которой написаны главой государства, а музыка – его внуком Керимгулы Бердымухамедовым. Её премьера состоялась год назад, и песня с тех пор стала мелодичным символом того, что все наши благие устремления обязательно сбудутся, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В исполнении Президента Туркменистана она прозвучала новогодней ночью как напутствие и самое искреннее и доброе пожелание народу страны.

В новогоднюю ночь чудесный праздник объял все города и сёла, каждый уголок нашей страны. Атмосфера искренней радости и веселья царит в парках и скверах, на площадях и улицах, открытых эстрадах и театральных подмостках, переливающихся неоновым светом гирлянд и тематических композиций.

Красочные театрализованные представления, зажигательные музыкальные концерты с участием популярных артистов, молодых эстрадных и цирковых исполнителей, творческих коллективов стали замечательным подарком туркменистанцам.