Воспитанникам «Дворца детей-сирот» вручены подарки от Президента Туркменистана

Подарки от имени Президента Гурбангулы Бердымухамедова были вручены воспитанникам «Döwletliler köşgi» (Дворца детей-сирот) на состоявшемся сегодня в Торгово-промышленной палате новогоднем торжестве.

Украшением праздника стал большой концерт у сверкающей иллюминацией красавицы-ёлки. Участие в нём приняли популярные музыканты, артисты, и, конечно же, Аяз баба и Гарпамык, а также любимые сказочные персонажи.

Радость детворы разделили многочисленные гости – представители министерств образования, культуры, общественных организаций, хякимлика города Ашхабада, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.