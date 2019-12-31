Студенты из Туркменистана стали призёрами универсиады-2019 по боксу в Беларуси

Туркменские студенты Белорусского государственного университета стали золотыми призёрами Республиканской универсиады-2019 по боксу, сообщает официальный сайт БГУ.

Осенью текущего года наши соотечественники успешно прошли отборочные соревнования к чемпионату. Финал первенства проходил с 17 по 21 декабря в городе Гомель.

Согласно информации, первокурсник юридического факультета БГУ Рахим Атабаев занял первое место в весовой категории 69 кг. Победителями Республиканской универсиады по боксу-2019 в своих весовых категориях также стали туркменские студенты БГУ: Ислам Байрамов, Байрам Атаев и Мерген Ёллыев.

Победители были награждены медалями и дипломами.