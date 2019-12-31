Поздравление Президенту Туркменистана от летчика-космонавта Олега Кононенко

В адрес Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова поступило поздравительное послание от лётчика-космонавта Российской Федерации, Героя России и Туркменистана Олега Кононенко, сообщает сегодня Государственное информационное агентство Туркменистана.

«От всего сердца поздравляю Вас с наступающим Новым 2020 годом! Уверен, что под Вашим мудрым руководством будущий год будет также ознаменован великими свершениями и новыми трудовыми достижениями народа Туркменистана, что ещё выше поднимет авторитет независимого и нейтрального Туркменского государства на международной арене.

Несомненно, знаковым событием 2020 года станет широкое празднование 25-летия статуса постоянного нейтралитета Туркменистана, признанного на международном уровне. Эта дата — одна из самых важных и очень значимых для туркменского народа и страны, символизирующая миролюбие и открытость государства к равноправному сотрудничеству. Принципы и идеалы туркменского нейтралитета сегодня особенно востребованы на мировой арене. Они придают мощный импульс укреплению мира, устойчивого развития и безопасности на всей планете Земля!

Провожая год уходящий, каждый из нас вспоминает самые значимые события, которые навсегда останутся в памяти. Для меня таким событием стало присвоение Вами мне звания Героя Туркменистана и вручение золотой медали «Алтын ай». Эта высокая награда является символом моей неразрывной связи с Родиной, где прошли мои детство и юность.

Как уроженец древней и прекрасной туркменской земли, я испытываю особые чувства к туркменскому народу — искреннему, открытому, доброжелательному и очень гостеприимному. От души радуюсь и горжусь огромными достижениями туркменистанцев, которые неразрывно связаны с Вашей государственной и международной деятельностью.

Глубокоуважаемый господин Президент! Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы поздравить Вас и в Вашем лице народ страны с наступающим Новым годом и ещё раз выразить Вам своё искреннее уважение и наилучшие пожелания здоровья и успехов в Вашей деятельности во имя мира и процветания независимого и нейтрального Туркменистана!

Пусть 2020 год станет годом стабильности, мира и благополучия! С Новым годом!», — говорится в поздравлении.