Новогодними поздравлениями обменялись по телефону лидеры Туркменистана и Узбекистана

30 декабря состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Тепло приветствуя друг друга, главы двух дружественных государств обменялись поздравлениями с наступающим Новым, 2020 годом, пожелав здоровья, счастья, больших достижений во всех начинаниях и в совместной работе на благо туркменского и узбекского народов.

В продолжение беседы состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений в контексте воплощения в жизнь достигнутых ранее договорённостей. Лидеры государств с удовлетворением констатировали, что эффективность туркмено-узбекского взаимодействия сегодня обусловлена общностью интересов и наличием твёрдой политической воли всемерно углублять конструктивное сотрудничество.

Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев отметили солидный потенциал для дальнейшего наращивания многопланового партнёрства, в том числе в топливно-энергетическом комплексе, индустриальном секторе, транспортно-коммуникационной сфере, АПК и на ряде других направлений, претворения в жизнь новых масштабных совместных проектов, отвечающих целям экономического процветания обеих стран и региона в целом.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, представляющим взаимный интерес. Была подчёркнута приверженность сторон согласованному взаимодействию и обоюдной поддержке, как в двустороннем формате, так и в рамках ООН, СНГ и других международных организаций во имя обеспечения всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

В этой связи Президент Шавкат Мирзиёев отметил высокий уровень мероприятий, проведённых Туркменистаном в качестве страны, председательствующей в Содружестве Независимых Государств в 2019 году. Узбекистан, принимающий эстафету председательства в СНГ в 2020 году, высоко оценивает усилия туркменского лидера по активации политико-правовой, торгово-экономический и гуманитарной интеграции стран Содружества, повышению роли этой организации в глобальных процессах, сказал глава дружественного государства.

Подчеркнув, что нейтральный Туркменистан неизменно выступает за конструктивный диалог со всеми странами мирового сообщества, как в двустороннем, так и в многостороннем формате, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил значение принятой по итогам Саммита глав государств СНГ Декларации о стратегическом экономическом партнёрстве стран Содружества.

В завершение беседы, выразив уверенность, что отношения двух государств, опирающиеся на историко-культурную общность, многовековые добрососедские связи, будут и впредь развиваться по восходящей, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев ещё раз поздравили друг друга с наступающим Новым годом и адресовали пожелания благополучия народам обеих стран.

Телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.