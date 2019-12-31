Между Президентами Туркменистана и Кыргызстана состоялся телефонный разговор

Телефонный разговор состоялся сегодня между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Главы двух дружественных государств обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом, пожеланиями здоровья и больших успехов.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов с большим удовлетворением отметил, что в настоящее время конструктивные отношения, основанные на принципах добрососедства и взаимопонимания, обретают всё более динамичный и поступательный характер. В этой связи подчёркивалось, что регулярные контакты на высшем и межправительственном уровне служат эффективным механизмом активизации взаимодействия с учётом приоритетных национальных и региональных интересов.

В продолжение беседы, подчеркнув важность гуманитарной составляющей партнёрства, главы государств высказались за углубление плодотворных отношений в этой области.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной проблематики, представляющим взаимный интерес. Была подтверждена приверженность двух стран конструктивному взаимодействию в рамках авторитетных организаций, в первую очередь, ООН, СНГ и др.

Подчёркивались активная позиция и инициативный подход Туркменистана к укреплению экономических и гуманитарных связей в рамках Содружества с учётом современных реалий. Отмечалось, что в текущем году под председательством Туркменистана состоялся ряд важных мероприятий, в их числе – заседания Совета глав правительств и Экономического совета СНГ, Совета глав государств СНГ, которые прошли в конструктивной атмосфере, принеся весомые результаты.

Дав высокую оценку председательству Туркменистана в Содружестве Независимых Государств, глава Кыргызстана в очередной раз высказал Президенту Гурбангулы Бердымухамедову признательность за прекрасную организацию всех проводимых мероприятий.

В завершение телефонного разговора Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Сооронбай Жээнбеков, ещё раз поздравив друг друга с наступающим Новым годом, пожелали братским народам двух стран благополучия и процветания.

Телефонный разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны.