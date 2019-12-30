Президент Туркменистана встретился с членами группы национальных конных игр «Галкыныш»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс, где встретился с членами группы национальных конных игр «Галкыныш» и ознакомился с процессом их тренировки, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

У входа в крытый манеж главу государства приветствовали председатель Меджлиса, заместители Председателя Кабинета Министров, руководители военных и правоохранительных органов.

Крытый манеж – место проведения тренировок членов группы национальных конных игр «Галкыныш», которая широко известна не только в нашей стране, но и далеко за её пределами.

Как известно, в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе созданы все условия для занятий различными видами конного спорта, проведения соревнований международного уровня, а также для содержания скакунов в соответствии с высокими современными требованиями.

Здесь имеются все возможности для занятий конников, в том числе сооружён специальный манеж для проведения тренировок группы национальных конных игр «Галкыныш».

Помимо этого, для коневодов, наездников и профильных специалистов в генгешлике «Кяризек» Геоктепинского этрапа Ахалского велаята построено благоустроенное село Аба Аннаев. Коневоды, проживающие здесь со своими семьями, признательны главе государства за созданные условия для благополучной жизни и созидательного труда.

По инициативе Президента страны было также принято решение об открытии нового института коневодческого профиля.

Прославленный коллектив «Галкыныш», созданный в 2007 году по инициативе Президента Гурбангулы Бердымухамедова, является многократным победителем международных смотров и всемирных фестивалей циркового искусства.

Говоря о славе ахалтекинцев, которая сегодня приумножается, следует отметить уникальность этой породы скакунов. Ахалтекинские кони, считающиеся одной из древнейших пород, обладают характерными отличительными особенностями, что свидетельствует о совершенстве национальных коневодческих традиций и опыте туркменских сейисов.

Под руководством Президента Туркменистана за короткое время в стране была коренным образом модернизирована материально-техническая база коневодческой отрасли, проведена большая работа по улучшению условий труда и быта специалистов, посвятивших свою жизнь данной профессии.

Всё это свидетельствует об огромном почёте, оказываемом «райским» скакунам и коневодам на туркменской земле – исторической родине ахалтекинской породы, не только обогатившей мировое коннозаводство, но сохранившейся у туркмен в чистокровном виде.

Сегодня особое внимание уделяется вопросам сейисования, разведению ахалтекинских скакунов, активизации различных видов конного спорта, что, наряду с совершенствованием неповторимой красоты ахалтекинцев, способствует дальнейшему развитию национального конного спорта. Действенное участие Президента Туркменистана в этой работе приумножает славу туркменских скакунов в мире.

В этой связи следует отметить и успешные выступления представителей отечественного конного спорта на международных соревнованиях.

Подчеркнув особую роль группы национальных конных игр «Галкыныш» в прославлении «райских» скакунов в мире, туркменский лидер побеседовал с членами этого коллектива.

Как сказал глава государства, он прибыл в конноспортивный комплекс специально для встречи с членами группы и ознакомления с проводимой ими работой. Поздравив коллектив с наступающим Новым годом, Президент Туркменистана с удовлетворением отметил, что «Галкыныш» осуществляет большую работу по развитию туркменского коневодческого искусства, выполняет сложнейшие трюки на великолепных ахалтекинских скакунах.

Со времени основания группа совершенствовала свою работу, была укреплена её материально-техническая база. Отметив заслуги коллектива, являющегося обладателем высокого звания лауреата и победителя международных турниров, Президент подчеркнул, что мастерство членов группы, их большие успехи играют стимулирующую роль в развитии коневодства в нашей стране, пробуждают любовь у молодёжи к спорту, коням, способствуют преемственности коневодческих традиций народа.

Государство, продолжил туркменский лидер, уделяет огромное внимание развитию конного спорта. В этой области проводится масштабная работа по приумножению славы ахалтекинских скакунов, увеличению их поголовья, популяризации национального конного спорта.

Во славу туркменских скакунов устраиваются большие празднества, сказал Президент, отметив, что и впредь будет продолжена масштабная работа по дальнейшему развитию коневодческого искусства и отрасли в целом.

В последние годы группа конных игр «Галкыныш» достигла больших успехов. Только в 2019 году она была приглашена выступить в Бахрейне и в Китайской Народной Республике. Этот факт – яркое свидетельство огромного интереса во всём мире к туркменским скакунам и национальной школе верховой езды, получившей новый импульс к развитию.

Члены группы выразили признательность Президенту, а самые юные наездники прочитали стихотворения.

Отметив вклад коллектива в прославление в мире ахалтекинских скакунов, глава государства поздравил наездников «Галкыныш» с наступающим Новым годом, пожелал больших успехов в совершенствовании мастерства и вручил им праздничные подарки.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов также поинтересовался жизнью молодой семьи, сложившейся в коллективе «Галкыныш», свадьба которой стала памятным событием в жизни группы. Сообщалось, что у пары родилось двое детей. Президент также передал им именные новогодние подарки.

Затем туркменский лидер вручил группе «Галкыныш» вознаграждение в размере 50 тысяч долларов США за выдающиеся достижения.

Замечательным подарком для конников стал и диск с песней главы государства «Ровач». Как известно, скакун, наречённый главой государства именем Ровач, появился на свет в начале 2019 года. Президент подарил этого скакуна группе национальных конных игр «Галкыныш» и посвятил ему, когда тот был ещё жеребёнком, песню.

Руководитель группы национальных конных игр «Галкыныш» П. Байрамдурдыев от имени коллектива выразил признательность Президенту Гурбангулы Бердымухамедову за созданные в стране возможности для увеличения поголовья скакунов, проведения на высоком уровне работ по сейисованию.

Затем, представив главе государства нового в группе скакуна с символическим именем Ак ёл, руководитель коллектива обратился к туркменскому лидеру с просьбой проехаться на коне по манежу.

Взяв за поводья этого скакуна светлой масти, Президент немного прошелся с ним, а затем оседлал коня Ак ёл (что в переводе означает Светлая дорога). Эти мгновения вдохновили туркменского лидера на метафоричные строки — пожелания родному народу светлого пути по белым дорогам.

Глава государства сделал на скакуне несколько кругов по манежу, Ак ёл выполнил под управлением всадника несколько упражнений. В этот момент зазвучала музыка, и конь, под её ритм, начал ускорять движение, демонстрируя свои навыки, природную грацию и чуткое взаимопонимание с наездником.

Затем, пожелав членам группы дальнейших больших успехов, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с места события.