Начата работа по модернизации систем сотовой связи в туркменских сёлах

Акционерное общество закрытого типа «Алтын Асыр» в преддверии Нового года начало цикл монтажных и пусконаладочных работ по установке базовых станций сотовой связи в сёлах Ахалского, Марыйского и Лебапского велаятов.

Планируется продолжить работу по модернизации систем связи, установив в селах и городах Ахалского велаята еще 50 станций, которые обеспечат доступ к высокоскоростному интернету. Установка нового оборудования с расширенными возможностями начата в конце декабря и продолжится в январе в этрапах: Бахерденский, Геоктепинский, Ак бугдай, Тедженский, Серахсский, Бабадайханский, Каахкинский, сообщает сайт Туркменистан: Золотой век

В селах Марыйского велаята в Туркменкалинском, Серхетабатском, Тахтабазарском, Сакарчагинском, Мургабском, Каракумском этрапах будет установлено около 30 единиц аппаратуры поколения 3G. Высокоскоростной интернет стал доступен жителям сел Векильбазарского, Марыйского и Иолотанского этрапов уже в середине декабря.

Антенно-мачтовые сооружения и базовая станция установлены в селе Бери в Центральных Каракумах (Ахалский велаят).

Учитывая растущие запросы населения, национальный сотовый оператор планирует выйти на повсеместное обеспечение мобильной связью: в сельских районах — поколения 3G, в велаятских центрах — 4G, а в ближайшей перспективе — поколения 5.