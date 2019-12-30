Вышли в свет печатные издания, посвященные председательству Туркменистана в МФСА и I КЭФ

Вышли в свет специальные выпуски печатных изданий, посвященные председательству Туркменистана в Международном фонде спасения Арала и Первому Каспийскому экономическому форуму: «Международный фонд спасения Арала» и «Каспийское море: Преимущества развития международного экономического сотрудничества».

В период с 2017 по 2019 годы наша страна осуществляла председательство в Международном фонде спасения Арала. В этот период под руководством Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, избранного Президентом Фонда, был реализован ряд значимых инициатив, нацеленных на решение экологических, социально-экономических и других вопросов Аральской проблематики.

Также была проведена большая работа по дальнейшему совершенствованию деятельности МФСА, повышению эффективности органов и структурных подразделений Фонда, укреплению его организационных и правовых основ. Так, по инициативе Президента Туркменистана 24 августа 2018 года в Национальной туристической зоне «Аваза» состоялся очередной Саммит Глав государств-учредителей МФСА. Наряду с этим в течение последних 3-4 лет регулярно проводились заседания Фонда, его комиссий, а также были организованы и проведены международные мероприятия по вопросам Аральского моря.

Подытоживая свое председательство, туркменская сторона издала специальный сборник информационных материалов и документов, посвященных становлению и развитию Международного фонда спасения Арала, сообщает сайт министерства иностранных дел Туркменистана.

В другом издании «Каспийское море: Преимущества развития международного экономического сотрудничества» отражаются итоги первого Каспийского экономического форума. Здесь сосредоточены официальные документы, а также выступления, состоявшиеся в ходе этого международного события.

Следует отметить, что идея проведения Форума принадлежит Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Она нашла свое политико-правовое отражение в принятом Совместном Коммюнике по итогам V Саммита глав прикаспийских государств, состоявшегося 12 августа 2018 года в городе Актау Республики Казахстан. Проведение Форума и публикация материалов является важным шагом на пути реализации договоренностей, достигнутых ранее на высшем уровне.