Ашхабад — символ успехов нашей Отчизны

С первых дней руководства страной уважаемый Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов чётко определил приоритетом своей политики заботу о своем народе, обозначив шаги к новым высотам прогресса во имя счастья и благополучия туркменистанцев. Сегодня Туркменистан вошел в число наиболее динамично развивающихся стран планеты. Об этом свидетельствует и стремительно растущий Ашхабад, где реализуется масштабная градостроительная программа.

В обустройство туркменской столицы инвестируются огромные средства, расширяются ее границы. За последние годы беломраморный Ашхабад украсили целые кварталы прекрасных архитектурных ансамблей и сооружений. Некоторые из них, а также сам Ашхабад – как город с самой высокой в мире концентрацией беломраморных зданий – внесены в престижную Книгу рекордов Гиннесса, что является предметом гордости каждого туркменистанца.

В ближайшей перспективе туркменскую столицу украсят очередные новостройки – комплекс зданий Международного конгресс-центра, фешенебельный отель, административные офисы Государственного коммерческого банка «Türkmenbaşy» и Акционерно-коммерческого банка «Senagat», которые поднимутся вдоль проспекта Чандыбил, правительственная трибуна по проспекту Копетдаг. Большое внимание уделяется и модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры, строительству новых отвечающих международным стандартам автомагистралей, мостов, подземных и наземных переходов, остановок, многополосных кольцевых дорог, автопарковок, жилищному строительству.

Полным ходом идёт реализация 16-ой очереди застройки нашей столицы, по праву называемой подлинной «жемчужиной» Азии. Крупный жилой комплекс на проспекте Махтумкули включает десять 12-этажных 72-квартирных и шесть 12-этажных 48-квартирных жилых домов. В стенах комфортабельных «высоток» четырёх видов расположатся 442 трёхкомнатные, 382 четырёхкомнатные и 184 пятикомнатные квартиры, рассчитанные на 1008 семей. Здесь предусмотрены решения эстетических и экологических аспектов, благоустройство прилегающих к объектам территорий, создание необходимой социально-бытовой, инженерно-технической и транспортно-коммуникационной инфраструктуры.

Согласно рекомендациям главы государства, наряду с жилыми «высотками» в Ашхабаде возводятся дома и меньшей этажности, в том числе коттеджного типа, что позволяет гражданам выбирать жилье по своему желанию. В последние годы, обладателями жилья стали тысячи ашхабадских семей.

Главный город страны воплотил в себе уникальную модель динамично развивающегося города – города будущего. Мега-проект, над которым сегодня работают специалисты – «Ашхабад-сити» относится к категории «умного города» с высоким качеством и уровнем жизни. Управление здесь будет осуществляется за счёт внедрения передовых цифровых и инженерных решений, что будет отражаться в эффективной организации городского хозяйства, включая использование солнечной энергии, систему сбора атмосферных осадков и использование её для полива газонов. На каждом здании «Ашхабад-сити» будут установлены солнечные батареи, применяться новые технологии для регулирования транспортными потоками на дорогах, оборотное водоснабжение, а также цифровые модели управления коммунальным хозяйством.

Сегодня впечатляют своим размахом и великолепием градостроительные проекты Героя Аркадага, направленные на заботу о благополучии родного народа, повышении уровня жизни соотечественников, созданию наилучших социально-бытовых условий, что является реальным воплощением в проводимой Президентом Туркменистана политике лозунга «Государство – для человека!».

Столица Туркменистана является центром притяжения иностранных туристов и путешественников, желающих ближе познакомиться с богатым историко-культурным наследием туркменского народа, его современными достижениями. Здесь созданы все условия для проведения крупных мероприятий международного характера и достойного принятия зарубежных гостей, количество которых постоянно растёт.

Миллионы людей из всех уголков Туркменистана и разных стран мира гордятся и восхищаются беломраморным гостеприимным Ашхабадом, утопающим в зелени многочисленных уютных парков и скверов. Чистота и ухоженность улиц, яркие цветники и серебряные струи многочисленных фонтанов, создают особое приподнятое настроение у жителей и зарубежных гостей туркменской столицы.

Таким образом, состоявшиеся и будущие архитектурные премьеры являются реальными результатами градостроительной политики, проводимой Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, яркими свидетельствами грандиозных успехов и достижений нашей Родины.