Сумма сделок на торгах ГТСБ Туркменистана составила около 1,5 миллиона долларов США

За неделю на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 28 сделок.

За иностранную валюту предприниматели из Объединённых Арабских Эмиратов закупили масло базовое, произведённое на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, за иностранную валюту представителям деловых кругов Азербайджана, ОАЭ, Пакистана, Российской Федерации, Турции была реализована пряжа хлопчатобумажная. Общая сумма сделок превысила 1 миллион 426 тысяч долларов США.

За манатные средства предприниматели из Великобритании, Канады, Объединённых Арабских Эмиратов, Пакистана, России и Турции приобрели пряжу хлопчатобумажную на общую сумму более 18 миллионов 850 тысяч манатов.

На внутренний рынок отечественные бизнесмены закупили хлопок-волокно на сумму свыше 254 тысяч манатов.