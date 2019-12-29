Президент Туркменистана принял участие в новогоднем торжестве в центре «Мизан»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в организованном в центре «Мизан» праздничном торжестве, посвящённом наступающему Новому году, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Здесь собрались заместители Председателя Кабинета Министров, руководители Меджлиса, военных и правоохранительных органов, министерств и отраслевых ведомств, послы нашей страны за рубежом, общественных организаций, видные деятели культуры, мастера искусств и др.

Глава государства вначале тепло поздравил всех участников нынешнего торжества и весь туркменский народ с новогодним праздником, отметив, что завершающийся 2019 год стал ещё одной важной вехой в современной истории страны.

Этот год, проходивший под девизом «Туркменистан − Родина процветания», был ознаменован многими яркими событиями, свидетельствующими об огромных успехах, государственной политики, достижениях нашей страны, её высоком авторитете на мировой арене.

В следующем, 2020 году будет широко и торжественно отмечаться 25-летие признанного на международном уровне статуса постоянного нейтралитета Туркменистана.

Став базовым принципом внешнеполитического курса нашей страны, данный статус создаёт условия для налаживания дружественных отношений со всеми заинтересованными государствами планеты, конструктивного и плодотворного сотрудничества с международными организациями, прежде всего, с ООН, во имя укрепления мира, стабильности и безопасности, всеобщего устойчивого развития, прогресса и процветания.

В рамках реализации семилетней Программы социально-экономического развития страны также будут последовательно воплощаться в жизнь масштабные планы и задачи, направленные на дальнейшую модернизацию, диверсификацию и наращивание экспортного потенциала национальной экономики, ускоренную индустриализацию, совершенствование сфер науки, образования, здравоохранения.

Подчеркнув, что всё это призвано способствовать неуклонному повышению благосостояния туркменского народа, Президент Туркменистана пожелал присутствующим счастья, семейного благополучия и больших успехов в труде.

В свою очередь, поздравляя главу государства с наступающим, 2020 годом, объявленным по инициативе Президента Гурбангулы Бердымухамедова Годом «Туркменистан – родина Нейтралитета», участники праздничного торжества пожелали ему крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемых сил и энергии, успехов во всех его благородных начинаниях и заверили, что народ страны будет трудиться с большой самоотдачей, вдохновлённый главной задачей – превратить нашу страну в процветающее государство.

Затем в ходе торжества в центре «Мизан» состоялось яркое новогоднее представление с участием мастеров искусств.