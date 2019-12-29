Президент Туркменистана осмотрел готовность Олимпийского городка

Президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил столичный Олимпийский городок, где в предстоящем, 2020 году пройдут три крупных международных события в мире спорта: чемпионат мира по самбо, чемпионат Азии по футзалу и теннисный турнир на Кубок Дэвиса (Зона Азия/Океания, IV группа), сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Глава государства лично курирует подготовку к масштабным спортивным мероприятиям, что во многом обуславливает их большой успех. Примером тому являются триумфально прошедшие в 2017 году V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2018 года.

Эти и другие представительные соревнования, которые с щедростью радушного хозяина и со всей ответственностью организатора принимал Ашхабад, не только укрепили спортивный престиж Туркменистана, но и ещё выше подняли авторитет государства как влиятельного центра международной жизни.

Они стали возможностью ещё раз показать миру потенциал нашей страны, её нацеленность на широкое партнёрство, укрепление дружеских и деловых контактов, установление атмосферы доверия и взаимопонимания в регионе и на планете, а также простимулировали развитие массового спорта и туристической индустрии.

Именно поэтому вопросы проведения таких статусных мероприятий находятся под пристальным вниманием главы государства.

Мегапроект строительства в Ашхабаде крупнейшего в регионе универсального спортивного комплекса – Олимпийского городка — также курировал лично глава государства на каждом этапе его реализации, внося коррективы и инспектируя буквально каждый участок грандиозного сооружения.

В субботний день глава государства Гурбангулы Бердымухамедов вновь прибыл на территорию Олимпийского городка туркменской столицы, чтобы ознакомиться с ходом подготовки его объектов к значимым международным турнирам.

Здесь Президента Туркменистана встречали вице-премьер П.Агамырадов, хяким города Ашхабада Ш.Дурдылыев, а также министр спорта и молодёжной политики страны Д.Гулгелдиев.

Разговор с руководителями Президент начал буквально на ходу, интересуясь положением дел и задавая конкретные вопросы о различных направлениях деятельности, развёрнутой в Олимпийском городке.

Заметив выстроившиеся в ряд спортивные велосипеды, глава государства обратил внимание на различия в их модификации и сказал, что основным требованием к спортинвентарю, которое приобретается для наших атлетов, является качество и самые лучшие технические характеристики.

Дав ряд поручений, глава государства прошёл в Комплекс игровых видов спорта.

Здесь была представлена спортивная форма в различных дизайнерских вариантах для членов национальной сборной, которые будут представлять Туркменистан на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Полный комплект включает спортивный инвентарь и форму.

Министр спорта и молодёжной политики Д. Гулгелдиев отчитался о том, из каких тканей изготавливается спортивная экипировка, особенностях её конструкции с учётом назначения.

Глава государства очень внимательно рассмотрел все предметы одежды для спортсменов с точки зрения практичности и комфорта, сравнил варианты её цветовой гаммы и оформления в стиле национального традиционного декора и выделил наиболее удачные.

Президент уточнил, что спортивная форма олимпийцев должна соответствовать природно-климатическим особенностям Японии и отражать в декоре ярко выраженные элементы туркменской культуры. Но главное, она должна быть максимально удобной для атлетов с их режимом длительной физической активности и нагрузок.

Глава государства сделал замечания по отдельным моментам изготовления спортивной формы для сборной, высказал свои рекомендации и отметил, что весь комплект олимпийской «амуниции» должен быть выдержан в едином стиле, быть функциональным, качественным и красивым.

Вниманию туркменского лидера были представлены эскизы оформления помещений и фасадов зданий, где пройдут международные состязания.

В спорткомплексах Олимпийского городка созданы все условия для проведения турниров высокого уровня, организации эффективного тренировочного процесса. Туркменские атлеты, используя предоставленные им возможности современной инфраструктуры, повышают своё мастерство, принимают участие в выездных сборах и соревнованиях.

Этому способствует привлечение опытных зарубежных специалистов к наставничеству, которые единодушно отмечают высокий уровень оснащённости туркменских спортобъектов и, в первую очередь, Олимпийского городка.

Но праздник есть праздник, именно на такой волне проводятся в нашей стране состязания лучших спортсменов из многих стран мира. И к празднику принято готовиться по всем направлениям, включая дизайнерское.

Хяким города Ашхабада Ш.Дурдылыев доложил Президенту Гурбангулы Бердымухамедову об уровне готовности комплексов Олимпийского городка к международным соревнованиям, о его оформлении, а также представил проекты по благоустройству проспектов, на которые выходит здание спорткомплексов.

Президент внимательно изучил проекты, высказал несколько замечаний и внёс некоторые поправки. В частности, отмечалось, что на пересечении двух прилегающих проспектов следует пустить транспортный поток через туннель, чтобы открыть пешеходам беспрепятственный доступ по наземному переходу к Олимпийскому городку с этой стороны.

Глава государства также высказал мысль установить в центре перекрёстка стелу, чтобы, украсив этот уголок столицы, сделать его более содержательным. Всё это должно гармонировать с прекрасным архитектурным обликом Ашхабада, отметил Президент.

Необходимо предусмотреть, чтобы все плановые работы, которые ведутся в городе по его благоустройству и развитию дорожно-транспортной сети способствовали созданию наилучших условий для спортсменов, прибывающих в нашу страну на международные соревнования, и многочисленных гостей столицы, сказал глава государства и дал хякиму города конкретные поручения, по решению этих вопросов одновременно с подготовкой к предстоящим крупным событиям.

Выйдя из Комплекса игровых видов спорта, Президент на велосипеде доехал до здания, где будет проводиться Чемпионат Азии по футзалу. Здесь глава государства осмотрел площадку для игры в мини-футбол, ознакомился с размещением оборудования, с тем, как устроены трибуны для зрителей.

Сегодня в нашей стране укрепляются принципы здорового образа жизни, сказал глава государства, с удовлетворением отметив, что всё больше людей, в особенности молодёжь, приобщаются к занятиям физкультурой и спортом.

Вместе с тем, во всех регионах и в столице продолжается строительство современных спорткомплексов и стадионов. И здесь также требуется уделить внимание их оснащению новейших инвентарем, позаботиться о наличии квалифицированных тренерских кадров и других специалистов в области спорта.

Как было отмечено, футбол является командной игрой, он воспитывает в спортсменах целеустремлённость и дух коллективизма, сплачивает их и учит работать «в связке», развивает личностные и социальные качества человека, а также пространственное мышление и реакцию, умение прогнозировать и стремительно действовать. Безусловно, все эти навыки будут полезны для достижения высоких результатов не только в спорте, но и в жизни, сказал глава государства.

Затем Президент проследовал в Комплекс боевых искусств, где в следующем году будет проходить Чемпионат мира по самбо. Глава государства осмотрел зрительские трибуны, площадку для поединков, оценив условия, созданные для спортсменов, судей и болельщиков, а также также уделил внимание оформлению зала.

Говоря о значении Чемпионата мира по самбо, глава государства подчеркнул, что единоборства – традиционно очень популярное спортивное направление в Туркменистане. Это связано и с национальной борьбой гореш, и с большим интересом к восточным боевым искусствам, по разным видам которых в нашей стране действует множество секций, образованы Федерации.

Что касается самбо, то это – не только спорт, но и огромная воспитательная работа. Неслучайно тренеры настраивают ребят на уверенную и, вместе с тем, безопасную борьбу. Прежде всего, эта борьба развивает личность — выдержку, силу духа, стойкость, мужество, храбрость. Как известно, туркменские спортсмены успешно выступают на чемпионатах мира по боевым единоборствам.

Президент поручил профильным руководителям обеспечить высокий организационный уровень предстоящих соревнований. Акцент был сделан на необходимости эффективно использовать все помещения Олимпийского городка и созданные в них условия. Как подчёркивалось, это нужно для того, чтобы туркменские атлеты смогли добиться высоких показателей в соревнованиях 2020 года – на Чемпионате мира по самбо, в международных соревнованиях по теннису. В связи с этим также был дан ряд поручений.

К слову сказать, соответствующий комитет Международной федерации тенниса выступил с предложением о проведении в Ашхабаде в 2020 году этапа международного турнира по теннису на Кубок Дэвиса. Ожидается, что в этом турнире будут участвовать спортивные делегации из 17 государств. Успешно выступившие в Ашхабадском этапе спортсмены завоюют право участия в 3-й группе отборочного турнира Кубка Дэвиса в 2021 году.

Проследовав к крытому теннисному корту, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что проведение в Ашхабаде этапа международного турнира по теннису на Кубок Дэвиса являются убедительным свидетельством возрастающего авторитета нейтрального Туркменистана на международной спортивной арене и прекрасная возможность для дальнейшей широкой популяризации спорта, в том числе и тенниса нашей страны.

В соответствии с Постановлением главы государства Министерству спорта и молодёжной политики дано разрешение вместе с Федерацией тенниса Туркменистана и Международной федерацией тенниса 8-15 июня 2020 года провести в Олимпийском городке Ашхабада, в теннисном комплексе, этап Кубка Дэвиса (Зоны Азии/Океании, IV группы).

В этом контексте особое значение должно придаваться хорошей подготовке студентов соответствующего института и спортсменов страны к этим соревнованиям. Теннисный зал комплекса оборудован в соответствии со всеми современными требованиями. Глава государства заинтересовался развёрнутой здесь подготовительной работой, акцентировав внимание на необходимости учитывать все показатели.

В Олимпийском городке столицы, наряду с залами по самбо, кикбоксингу, дзюдо, боксу, таэквондо, карате, спортивной борьбе, возможности теннисного зала полностью отвечают международным стандартам, подчеркнул глава государства. Как и при других спортивных сооружениях, при его проектировании и строительстве были полностью учтены и выполнены все технические нормативы Международного Олимпийского комитета.

В настоящее время этот самый крупный в Центральной Азии спортивный городок используется для организации крупных соревнований, подготовки спортсменов, проведения оздоровительных занятий. Следует также отметить, что здесь тренируется сборная команда Туркменистана, которая выступит на летних Олимпийских играх в Токио, а также на самом высоком уровне ведётся подготовка к международным соревнованиям 2020 года.

Глава государства отметил, что проведение в нашей стране этапа Кубка Дэвиса будет иметь большое значение для развития разных видов спорта в нашей стране. А это значит, надо принять все меры для обеспечения и высокого организационного уровня проведения этих соревнований.

Выразив уверенность в том, что на предстоящем турнире Кубка Дэвиса в Ашхабаде туркменские спортсмены добьются ещё более высоких показателей, глава государства отметил высокую активность туркменистанцев в занятиях массовой физкультурой и спортом и выразил уверенность в том, что на трибунах будет много зрителей, которые поддержат своих соотечественников на корте.

В связи с этим глава государства отметил, что в сооружениях Олимпийского городка обеспечивается высокий уровень организации международных встреч, здесь созданы все условия для спортсменов и болельщиков, что к этим вопросам здесь подходят со всей ответственностью. Выразив в целом удовлетворение результатами осмотра объектов городка, Президент дал ряд указаний соответствующим руководителям по контролю за подготовительными работами.

Как отметил глава государства, при проведении соответствующих работ следует прилагать необходимые усилия для использования мирового опыта, внедрения цифровых технологий.

Наша главная цель – развивать физкультуру и спорт, укреплять принципы здорового образа жизни, олимпийское движение. На эти цели государство инвестирует огромные средства, отметил глава государства.

Поручив профильным руководителям эффективно использовать имеющуюся в стране спортивную инфраструктуру и опыт в проведении международных соревнований, Президент Гурбангулы Бердымухамедов, пожелав всем успехов, отбыл из Олимпийского городка.