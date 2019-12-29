Определены победители конкурса на лучшее новогоднее оформление Ашхабада

В этом году столичные власти совместно с СППТ провели конкурс на лучшее новогоднее оформление города. К участию в конкурсе были приглашены члены Союза промышленников и предпринимателей: индивидуальные предприятия, хозяйственные общества, частные компании. Всего было устроено до двадцати празднично декорированных городских площадок с новогодне-развлекательной программой.

Жюри, в состав которого вошли представители государственных и общественных организаций, оценивало оригинальность идеи, качество исполнения и нетривиальность подходов. Один из главных критериев конкурса – популярность праздничного пространства среди горожан и гостей столицы.

И вот, итоги подведены, и в здании столичного хякимлика состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса, сообщает сайт Туркменистан: Золотой век.

Первое место и крупная денежная премия присуждены генеральному директору Акционерного общества закрытого типа «Türkmen awtoban» Халапберды Аннаеву за оформление аллеи Ылхам и организацию праздничных мероприятий для её посетителей.

— Было радостно видеть, как веселится детвора вокруг ёлки, которую мы соорудили. Признаюсь, я часто проверял, посещают ли нашу аллею горожане, много ли детей, интересно ли им. Для маленьких ашхабадцев выстраивались мизансцены на сказочные сюжеты. А продукция, которую мы предлагаем к продаже – всевозможные сладости и вкусности – всегда свежая и доставляется прямиком с предприятий-изготовителей — членов СППТ. Оформительская и организаторская работа выполнялась на подъёме, все участники генерировали идеи на ходу. Теперь я знаю, что даже повесить гирлянду на дерево – не простая задача. Светодизайн продумывался очень тщательно, чтобы добиться эффекта ансамблевости праздничной иллюминации, — говорит Х. Аннаев.

Вторую премию получил директор Индивидуального предприятия «Serpaý ussat hyzmatdaş» Бердимурат Нагматов за украшение парка имени Махтумкули, расположенного на одноимённом проспекте. Здесь каждый вечер звучит музыка, детей развлекают актёры, облачённые в костюмы сказочных героев, Аяз Баба организовывает веселые конкурсы и дарит детям сладости и игрушки.

Третье место присуждено Хозяйственному обществу «Owadan ülke» за организационную и оформительскую работу на территории парка «Ашхабад». Премию получил учредитель ХО Ровшен Бекмаммедов.

После торжественной части состоялся праздничный концерт с участием ведущих солистов творческих коллективов Управления культуры хякимлика столицы и Министерства культуры. Музыкальные подарки присутствующим преподнесли Народный артист Туркменистана Пальван Хамыдов, заслуженные артисты страны – Зулейха Какаева, Илшат Аннамамедов, а также молодые вокалисты Гулберди Джепбаров и Гурбанджемал Ораздурдыева.