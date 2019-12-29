В МИД подвели итоги председательства Туркменистана в МФСА и первого КЭФ

Брифинг, посвящённый итогам председательства Туркменистана в Международном фонде спасения Арала в 2017-2019 годах, а также первому Каспийскому экономическому форуму, проведённому в августе текущего года в Национальной туристической зоне «Аваза», состоялся сегодня в Министерстве иностранных дел.

На встречу были приглашены послы нашей страны за рубежом, представители отечественных и зарубежных средств массовой информации, а также студенты факультетов журналистики.

Как было подчеркнуто, занимая активную позицию в решении актуальных задач современности, Туркменистан выступает за углубление и расширение плодотворного партнёрства в формате ООН, Международного фонда спасения Арала, с другими крупными авторитетными организациями и структурами, стремясь способствовать оптимизации взаимодействия по вопросам, волнующим сегодня всё человечество.

В частности, по инициативе Туркменистана в 2018 и 2019 годах были приняты Резолюции «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала». Данные документы явились значимым шагом на пути формирования правовой базы для взаимодействия между ООН и МФСА на системной основе.

Возглавляя эту международную структуру с 2017 по 2019 годы, Туркменистан организовал и провёл ряд важнейших мероприятий, направленных на реализацию целей и задач Фонда. Прежде всего, следует отметить прошедший 24 августа 2018 года в городе Туркменбаши саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

Предметом обстоятельного обсуждения в ходе саммита Президентов пяти стран Центральной Азии стали совместные действия этих государств для улучшения экологического состояния и комплексного использования водных ресурсов бассейна Аральского моря в условиях изменения климата, дальнейшее укрепление партнёрства по решению водохозяйственных, экологических и социально-экономических вопросов, взаимодействие с международными организациями.

Одним из главных итогов встречи в верхах стал тот факт, что лидеры пяти стран подтвердили приверженность ранее принятым решениям по совместному управлению и рациональному использованию водных ресурсов и охране окружающей среды в бассейне Арала с учётом интересов всех сторон на принципах добрососедства и взаимного уважения.

В частности, была выражена готовность к дальнейшему совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА с целью создания эффективного и устойчивого институционального механизма, способного своевременно реагировать на новые вызовы.

Кроме этого, было достигнуто единодушие в вопросе реализации региональных проектов и программ, направленных на спасение Арала, экологического оздоровления Приаралья и бассейна Аральского моря, а также в области комплексного использования и охраны водных ресурсов трансграничных водотоков, водного хозяйства, энергетики и социально-экономического развития.

И это было отражено в принятом по итогам саммита совместном Коммюнике.

Согласно решениям, принятым на заседаниях Правления Международного фонда спасения Арала в январе и августе 2018 года, были созданы Региональные рабочие группы по разработке «Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4)» и «Совершенствованию институционально-правовых механизмов МФСА».

В течение 2018-2019 годов состоялись три заседания вышеназванных групп, при участии национальных экспертов и международных партнёров подготовлен проект ПБАМ-4 и направлен на согласование в страны-учредители МФСА.

Были также проведены многосторонние консультации по разработке Специальной программы ООН для стран региона Аральского моря, организованные Исполнительным комитетом МФСА совместно с Министерством иностранных дел Туркменистана. В них приняли участие представители агентств и специализированных учреждений ООН, других международных организаций, специалисты и эксперты профильных структур стран Центральной Азии.

Наряду с этим, Межгосударственной комиссией по устойчивому развитию МФСА принята Региональная программа по охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии (РПООСУР ЦА), направленная на реализацию Целей устойчивого развития и природоохранных Конвенций ООН, внедрение принципов «зелёной» экономики и адаптацию к изменению климата.

В целом, в ходе председательства Туркменистана в МФСА был придан новый импульс сотрудничеству стран Центральной Азии по всему спектру вопросов охраны окружающей среды на основе наработанного успешного опыта, активизации взаимодействия государств региона с крупнейшими международными организациями, прежде всего, ООН, её специализированными агентствами и учреждениями.

В данной связи была выражена признательность международным партнёрам за оказанную поддержку в реализации мероприятий Исполкома МФСА.

Укрепление конструктивного сотрудничества на Каспии также выступает в числе приоритетных векторов внешнеполитического курса Туркменистана, основанного на принципах позитивного нейтралитета, добрососедства и «открытых дверей». Наша страна вносит весомый вклад в реализацию внушительного разнопланового потенциала древнего Хазара, всецело способствуя закреплению за ним статуса моря мира, дружбы и согласия.

Туркменистан неоднократно становился местом проведения различных международных конференций, переговоров, встреч, семинаров по вопросам Каспия.

Наряду с базовым документом – Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря, разрабатывались и так называемые «отраслевые» соглашения.

В их числе – Соглашения о сотрудничестве в области сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов Каспийского моря, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в торгово-экономической и транспортной сферах.

В настоящее время в нашей стране проводятся экспертные встречи по согласованию проектов соглашений, инициатива разработки которых была выдвинута Президентом Туркменистана на пятом Каспийском саммите – в сфере научных исследований и в деле проведения поисково-спасательных работ на Каспии.

Кроме того, Туркменистан предоставляет переговорную площадку для разработки двух протоколов к Соглашению в сфере безопасности на Каспийском море – в области борьбы с незаконной добычей биологических ресурсов (браконьерством) и по обеспечению безопасности мореплавания.

Начиная с 2013-го года, ежегодно в Национальной туристической зоне «Аваза» проводится учебный курс «Каспийское море – устойчивое развитие и управление». Это мероприятие организовано туркменской стороной совместно с Международным институтом океана, являющимся партнёром Организации Объединенных Наций для всех стран Каспийского региона.

Вниманию участников брифинга были также представлены специальные выпуски информационных изданий, посвящённые председательству Туркменистана в Международном фонде спасения Арала и первому Каспийскому экономическому форуму, сообщает Государственное информагентство.