Туркменистан освоил свыше 5 из 35 миллиардов долларов США по строящимся в стране объектам

В Туркменистане ведётся строительство свыше 2 тысяч объектов производственного и социального назначения общей договорной стоимостью около 35 миллиардов долларов США, отличающихся масштабностью проектов. Об этом заявил Президент Гурбангулы Бердымухамедов на состоявшемся сегодня последнем в 2019 году совместном заседании Кабинета Министров и Государственного совета безопасности.

На сегодняшний день уже сдано в эксплуатацию 66 крупных объектов общей стоимостью свыше 5 миллиардов долларов США, подчеркнул глава государства, особо отметив в их числе завод по производству экологически чистого бензина из природного газа в Ахалском велаяте. Была отмечена важность успешно продолжающегося строительства магистрального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

Во всех регионах возводятся уникальные сооружения, продолжил глава государства, создаются новые крупные жилые массивы, прокладываются тысячи километров высокоскоростных автомобильных магистралей и железных дорог. Формируются транспортные инфраструктурные системы международного значения.

Всё это – результат предпринимаемых нами усилий, направленных на развитие национальной экономики в ближайшей перспективе, сказал Президент Туркменистана, выразив уверенность, что ввод в строй данных объектов принесёт позитивные плоды.