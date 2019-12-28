Туркменистанцы получили выходной на подготовку к встрече Нового года

У туркменистанцев появилась хорошая возможность, как следует подготовиться к встрече Нового года. На это направлен подписанный сегодня Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым Указ о переносе выходного дня по случаю празднования Нового года, сообщила пресс-служба главы государства.

Документ предписывает:

1. Перенести выходной день с 29 декабря 2019 года на 31 декабря 2019 года – вторник.

2. Установить рабочий график 29 декабря 2019 года в соответствии с рабочим графиком вторника.

2. Всем учреждениям, предприятиям и организациям независимо от форм собственности обеспечить исполнение данного Указа.