Бердымухамедов выразил соболезнования Президенту Казахстана в связи с крушением самолёта

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил сегодня соболезнования Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании «Bek Air» около Алматы, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья, сообщила пресс-служба главы государства.

От имени народа и Правительства, а также от себя лично Президент Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

По сообщению казахстанских СМИ, в пятницу утром самолёт авиакомпании Bek Air рейсом Алматы – Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая девять детей и пять членов экипажа, при взлёте потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Полёты самолётов Fokker-100 и деятельность авиакомпании приостановлены. Погибли 15 человек, десятки госпитализированы.

Интерфакс сообщил, что среди пассажиров было четверо иностранцев – граждане Украины, Кыргызстана и Китая.