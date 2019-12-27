Президент Туркменистана вместе с внуками принял участие в новогоднем торжестве

Президент Гурбангулы Бердымухамедов вместе со своими внуками принял участие в новогоднем торжестве в Торгово-промышленной палате, где праздничный марафон продолжился новогодним шоу с участием детских коллективов, а также артистов цирка и эстрады, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Туркменский лидер обратился ко всем собравшимся с тёплыми поздравлениями и наилучшими пожеланиями. Как отметил Президент, в нашей стране реализуются комплексные программы для обеспечения счастливого детства и в области молодёжной политики. Грядущий год также обещает быть насыщенным на важные события в этой сфере.

Достойно завершая Год «Туркменистан – Родина процветания», мы смело берёмся за новые масштабные проекты в различных отраслях, с верой в прекрасное будущее страны и с верой в подрастающее поколение. Мы ставим перед собой большие цели и полны сил и решимости их добиться, с опорой на нашу молодёжь, подчеркнул глава государства.

Зазвучала весёлая новогодняя мелодия и юные участники празднества вместе с Аяз баба, Гарпамык, героями народных сказок и восточного календаря направились к украшенной разноцветными шарами, гирляндами, игрушками ёлке.

В большом зале, нарядно оформленном яркими декорациями и новогодней атрибутикой, развернулось грандиозное представление с музыкой, песнями, зажигательными танцами и стихотворными посвящениями Новому году.

Аяз баба приглашает ребят встать вокруг ёлки и открывает творческий конкурс, в котором дети поют, читают стихи и танцуют. Их сменяют детский хор и танцевальные ансамбли. Маленьким исполнителям помогают также артисты Государственного цирка Туркменистана.

Своеобразное попурри из туркменских народных сказок и детских мультфильмов особенно понравилось самым маленьким участникам праздника. Ведь здесь можно было встать в хоровод с хорошо знакомыми героями, поплясать с ними. Радости малышей не было предела – они резвились, смеялись и прыгали от удовольствия. В торжестве также приняли участие дети представителей дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане. Ребята на своих родных языках поприветствовали туркменского лидера и поздравили всех с Новым годом.

Концертную программу продолжила новогодняя песня, прозвучавшая на туркменском, русском и английском языках в исполнении детского хора, а хореографическое сопровождение составили энергичные юные танцовщики.

Своё выступление представили зрителям артисты Туркменского государственного театра кукол, продемонстрировав фрагменты популярных спектаклей, адаптированных под новогоднюю тематику. Зажигательную мелодию подарил всем известный и за пределами нашей страны ансамбль скрипачей «Mукам». В продолжение представления своё искусство продемонстрировали лучшие детские творческие коллективы, а также солисты и фольклорные исполнители.

Яркие фестивальные краски привнесли в торжество костюмы театральных и цирковых артистов, занимающих публику весёлыми инсценировками и вызывая дружные аплодисменты.

Музыкальные, песенные, танцевальные выступления составили цветистый венок праздничного концерта, где блеснули талантами юные участники. Народные напевы, современные эстрадные сочинения объединили всех на волне веселья.

Особенно колоритно прозвучали самобытные туркменские мотивы, пронизанные характерными этнографическими особенностями, уникальными вокальными приёмами и оттененные хореографическим рисунком.

По итогам конкурса победителям в различных номинациях были вручены призы. И всем участникам торжества был преподнесён огромный торт, после чего их пригласили на туркменский той.

Здесь, на глазах участников, разворачивается туркменская свадьба с её традиционным церемониалом. Сегодня, как и века назад, самобытные обычаи являются неотъемлемой частью уклада жизни туркменского народа.

Свадьба завершилась любимым и самым исполняемым в нашей стране танцем куштдепди. Его совершенно особое положение в богатом фольклорном наследии туркмен обусловлено не только древнейшими корнями происхождения, но, прежде всего, мощной духовной энергетикой. Именно поэтому он по сей день популярен в народе, а также признан частью общечеловеческого нематериального наследия.

Тепло попрощавшись с участниками торжества, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с места события.