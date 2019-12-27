Предновогодний Ашхабад манит своей красотой

Чтобы на себе испытать очарование предновогоднего Ашхабада, мы решили прогуляться по вечерним улицам города. Начали свой путь на площади перед Государственным цирком, где возвышается вторая по величине ёлка Ашхабада. В гигантских ёлочных шарах отражаются веселые лица ребятни, играющей под ней. Вокруг — декоративные инсталляции на праздничную тематику. Здесь же, на цирковой площади, детишек и их мам возит настоящий новогодний паровозик! Прокатившись с ветерком, мы двинулись дальше вдоль проспекта Махтумкули.

Следующая остановка в парке Ылхам. Здесь жизнь бьет ключом: новогодние шоу, песни, танцы, шумная людская толпа, горящие разноцветными огнями инсталляции. Выпив горячего кофе и подзарядившись хорошим настроением, мы идем дальше.

По проспекту постоянно циркулирует общественный транспорт. Перевозя многочисленные массы людей из одного пункта развлечений в другой, водители выбились из сил, но стойко продолжают выполнять свой служебный долг: праздник есть праздник!

Уже на подходе к скверу Махтумкули Фраги мы слышим новогодние песни и зычный голос Аяз Бабы: «Ну-ка, ребятишки, кто ещё расскажет Дедушке стишок?». Мы спешим заглянуть в шатер из множества ярких огоньков-гирлянд, в который на время праздников превратился этот небольшой, но уютный сквер. Внутри шатра красота невероятная: огненные олени, запряжённые в салазки, ждут морозного волшебника – ещё чуть-чуть и они взмоют ввысь к звёздному небу. Гигантские часы готовятся пробить полночь, а вокруг пушистой ёлки кружит шумный детский хоровод, возглавляемый самим Аяз Бабой и его помощницей Гарпамык. За рассказ стишка или исполнение песни каждый ребёнок получает небольшой подарочек. Шустрые мамаши делают попытки во второй раз отправить своих чад за подарками, но Аяз Баба строго следит за справедливостью: каждый ребёнок должен получить заработанный приз!

Мы продолжаем наше путешествие по вечернему Ашхабаду. Впереди нас ждет парк «Ашхабад» с яркими огнями, каруселями и праздничными лакомствами.