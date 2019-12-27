Паралимпийцы Туркменистана готовятся к Токио-2020

Недавно завершились учебно-тренировочные сборы спортсменов-паралимпийцев Туркменистана, которые являются претендентами на получение прямой квоты для участия в летних Паралимпийских играх Токио-2020. Ими стали лучшие спортсмены с ограниченными физическими возможностями: Маягозель Экеева и Сергей Меладзе, мастера спорта Туркменистана международного класса по пара пауэрлифтингу, имеющие на своём счету соответственно 13 и 11 медалей, завоёванных на престижных международных соревнованиях.

Маягозель и Сергей успешно прошли три обязательных квалификационных этапа для участия в этих важнейших соревнованиях: чемпионат мира 2017 года в Мехико, чемпионат Американского континента 2018 года в Боготе и чемпионат мира 2019 года в Нур-Султане. Сейчас им остаётся лишь зафиксировать минимальный квалификационный норматив в одном из обязательных квалификационных соревнований 2020 года, и они получат прямую квоту для выступления на Паралимпийских играх в Токио.

Учебно-тренировочные сборы проходили в Дубае (ОАЭ), на прекрасной тренировочной базе Спортивного клуба для лиц с ограниченными физическими возможностями. Наши спортсмены занимались под руководством главного тренера сборной команды НПК Туркменистана по пара пауэрлифтингу, Заслуженного тренера Туркменистана Тахира Шораханова.

Как сообщил «Туркменпорталу» генеральный секретарь Национального паралимпийского комитета Туркменистана Юсуп Джафаров, расходы по данной командировке полностью оплатило государство. Такие мероприятия стали возможными благодаря неустанной заботе многоуважаемого Президента Туркменистана о развитии спорта в нашей стране, в том числе и спорта для лиц с ограниченными физическими возможностями.