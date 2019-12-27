Глава Туркменистана посетил новогоднее представление у Главной ёлки страны

26 декабря Президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил новогоднее представление у Главной ёлки страны, разделив с юными участниками праздничного мероприятия радость торжества, развернувшегося на площади перед Культурно-развлекательным центром «Älem», сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Туркменская столица встречает Новый год в небывало пышном наряде из иллюминаций и сверкающих украшений, преобразивших городские улицы, площади, парки и аллеи. Повсюду, на концертных площадках и под открытым небом, как только зажигаются фонари и вместе с ними миллионы «звёздочек» декоративного освещения фасадов, деревьев, проходят организованные действия, собирающие массу участников – детвору с родителями, молодёжь и представителей старшего поколения, словом, людей всех возрастов.

А главным центром этой череды весёлых событий по традиции становится городок «Älem». Здесь вокруг огромной ёлки раскинулось сказочное царство из мигающих огоньков, сияющих стеклянных шаров, гигантских ажурных снежинок, светящихся арок. В эти дни Главная ёлка становится местом притяжения множества ребят, в том числе приехавших из разных уголков страны. Приглашение принять участие в новогодних торжествах в столице получили отличники учебы, победители предметных олимпиад, спортивных состязаний и творческих конкурсов, а также воспитанники детских домов.

Сегодня собравшаяся здесь детвора встретила долгожданных спутников праздника – доброго покровителя зимы Аяз баба и его помощницу Гарпамык. В гости к ребятам приехали члены правительства, руководители Меджлиса, хяким города Ашхабада.

Все с радостным волнением ожидают прибытия главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, который каждый год участвует в новогодних торжествах у Главной ёлки, приезжая лично поздравить малышей и школьников.

Автомобиль главы государства останавливается у площади. Туркменский лидер тепло приветствует участников новогоднего праздника, следуя к Главной ёлке. Здесь от имени подрастающего поколения и всех соотечественников Аяз баба и Гарпамык благодарят Президента за большую заботу о детях, создание благоприятных условий для их всестороннего гармоничного развития, качественного образования, физического и духовного воспитания.

Президента Гурбангулы Бердымухамедова приглашают посмотреть творческие выступления юных артистов, которые подготовили к этому дню концертные номера с песнями и танцами.

Разворачивается праздничное представление – свои способности демонстрируют талантливые начинающие вокалисты, музыканты, детские хореографические ансамбли. Белоснежные костюмы детей создали впечатление, будто в это солнечное утро на площадь вокруг Главной ёлки опустился пышный снег, а блестящие глаза и задорные улыбки светились ярче, чем новогодние украшения на ветвях хвойной красавицы.

В весёлом празднестве приняли также участие ребята в костюмах персонажей восточного гороскопа, в том числе милого поросёнка – символа уходящего, 2019 года и симпатичного мышонка – талисмана наступающего, 2020 года.

Глава государства с большим интересом наблюдал за выступлениями детей, которые излучали фейерверк эмоций. В завершение красочного представления ребята обратились к главе государства с просьбой принять с ними участие в хороводе вокруг новогодней ёлки.

Туркменский лидер поблагодарил юных артистов за замечательные выступления и присоединился к символизирующему дружбу, мир, согласие, единение и процветание традиционному хороводу.

Затем Президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил детей с Новым годом и пожелал больших успехов в учёбе и в жизни, отличных зимних каникул, исполнения заветных желаний, после чего участников торжества ждали новогодние подарки от главы государства.

На память о сегодняшнем событии по просьбе ребят была сделана фотография, запечатлевшая Президента и юных туркменистанцев у Главной ёлки страны.

Ещё раз желая всем счастливого Нового года, глава государства выразил уверенность, что мальчики и девочки вырастут достойными продолжателями лучших национальных традиций, преемниками мудрых заветов предков.