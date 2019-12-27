В Ашхабаде обсуждены перспективы туркмено-кыргызского бизнес-сотрудничества

В здании Союза промышленников и предпринимателей состоялась встреча с временным поверенным в делах посольства Кыргызстана в Туркменистане Туратбеком Джунушалиевым и вторым секретарем посольства Марсом Камаловым, сообщает официальный сайт СППТ.

Туркменскую сторону представили заместитель председателя Союза промышленников и предпринимателей, руководители и работники торгового и международного отделов СППТ.

Дипломаты были проинформированы о приоритетных направлениях работы туркменских предпринимателей, их возможностях в реализации инвестиционных проектов и экспорта широкого спектра продукции.

В ходе беседы отмечалось значение практической реализации решений четвертого заседания туркмено-кыргызской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

Особое внимание было уделено взаимодействию в сфере туризма. В этой связи представители Кыргызстана высказали предложение о привлечении туркменских предпринимателей к строительству и инвестированию туристических объектов на озере Иссык-Куль. Обсуждались также возможности партнерства туристичкских операторов двух стран, организации совместных отраслевых форумов и встреч.

В целях расширения торгового взаимодействия подчеркивалось значение открытия Торгового дома Туркменистана в Бишкеке, для размещения которого выбрано место в одном из центральных районов столицы Кыргызстана. Также отмечалась необходимость проработки вопросов о введении должности торгового представителя при посольствах двух стран, об облегченном визовом режиме для предпринимателей, открытии авиарейса между Ашхабадом и Бишкеком, создании совместных предприятий и другие вопросы. Большой интерес был проявлен к опыту развития «халяль» индустрии в Туркменистане.

В завершение участники встречи подтвердили заинтересованность деловых кругов двух стран в диверсификации торгово-экономического партнёрства, которому намерены всецело содействовать.