В Ахалском велаяте поделились опытом в сфере цифровизации с регионами страны

Рабочая встреча по обмену опытом в сфере цифровизации состоялась сегодня в Ахалском велаяте при участии хякимов всех регионов страны, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Напомним, Ахалский велаят первым в стране среди регионов внедрил в систему государственного управления цифровые информационные технологии, в том числе электронный документооборот, что позволяет повысить результативность работы. Об этом в ходе проведённого Президентом Туркменистана 16 декабря рабочего совещания доложил хяким Ахалского велаята Сердар Бердымухамедов.

Заслушав отчёт, глава государства подчеркнул важность последовательного продолжения и расширения деятельности, осуществляемой в контексте Концепции цифровизации национальной экономики в 2019-2025 годах.

В этой связи в ходе нынешней встречи внимание её участников было акцентировано на практических задачах по ускорению работы по поэтапному подключению Балканского, Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов к цифровой системе и внедрению электронного документооборота.

Представляя опыт Ахалского велаята в этой области, глава региона С.Бердымухамедов отметил эффективность информационных технологий в повышении взаимодействия различных структур и принятии решений на уровне велаята и этрапов, осуществлении контроля за их исполнением.

Внедрение элементов цифрового управления является наиболее перспективным механизмом для экономии времени, затрачиваемого не только на подготовку бумажных документов, но и на их доставку, что ведёт к прямым экономическим выгодам, повышению результативности деятельности государственных структур.

Следует отметить большое значение последовательного подключения к данной системе всех велаятов страны и её важность в решении задач, обозначенных в программе социально-экономического развития регионов. Она охватывает широкий спектр направлений, в том числе проработку законодательной поддержки регулирования и расширения национального информационного пространства, спектра интернет-услуг.