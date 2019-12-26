270 семей в Ашхабаде получили ключи от комфортабельных квартир

270 семей в Ашхабаде справили сегодня новоселья в комфортабельных квартирах четырёх высотных домов в быстро растущем жилом массиве Мир-7/3. В торжествах по случаю сдачи в эксплуатацию этих домов по поручению Президента Гурбангулы Бердымухамедова принял участие хяким столицы Шамухаммет Дурдылыев.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, с утра у новостроек царила праздничная атмосфера. В числе собравшихся – представители городской администрации, общественных организаций, творческие коллективы, старейшины и новосёлы.

Каждая из трёх высоток рассчитана на 54, и одна – на 108 комфортабельных квартир с удобной планировкой и современным оборудованием для кухни. В домах также предусмотрены подсобные помещения и лоджии.

Подрядчики позаботились и о благоустройстве прилегающей территории. Здесь создана соответствующая социально-бытовая инфраструктура, проложена асфальтированная дорога, система освещения, высажены деревья и цветы.

В ходе церемонии лучшим строителям были вручены ценные подарки. Не остались без них и новосёлы – руководители столичной администрации, поздравляя хозяев новых квартир, вручили им от имени Президента Гурбангулы Бердымухамедова ценные подарки.

У новогодней ёлки, установленной на площадке перед домами, развернулось представление с песнями и танцами. Зимнюю сказку ребятам подарили артисты театра в карнавальных костюмах. И, конечно здесь присутствовали новогодние персонажи – Аяз баба и Гарпамык.

В завершение торжества его участники направились на территорию, отведенную под зелёную зону, где высадили молодые деревца. По случаю знаменательного события был дан праздничный садака.