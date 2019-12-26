В Туркменистане вышел в свет новый номер журнала «Финансы и экономика»

Предварительные итоги уходящего года подвёл вышедший в свет заключительный в этом году выпуск журнала «Финансы и экономика» – научно-практического вестника, освещающего основные тенденции развития Туркменистана, реализацию национальных комплексных и отраслевых программ.

Журнал публикует также обзорные научные статьи по актуальным вопросам финансовой, налогово-бюджетной, денежно-кредитной политики и управления с целью содействия решению экономических задач страны, аналитические материалы по передовым финансовым практикам, имеющимся в мире.

Тематика нового номера журнала охватывает приоритетные направления внешнеэкономических связей Туркменистана, бюджетную систему страны и её целевые ориентиры на 2020 год, процесс цифровизации как ключевой вектор прогресса и инновационного роста.

Большой пласт работы лежит и в плоскости международного сотрудничества, различным аспектам которого также уделено внимание на страницах свежего выпуска. Это и создание в нашей стране совместных предприятий, и формирование условий для более активного и широкого взаимодействия бизнес-сообществ, и партнёрство в реализации крупных проектов, и конгрессно-выставочная деятельность.

Отдельно рассмотрено развитие торговых и транспортных связей на платформе Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), в которой Туркменистан выступил председателем в 2019 году. Месяц назад в Ашхабаде прошли Дни СПЕКА, в рамках которых состоялся ряд важных мероприятий, направленных на упрощение процедур торговли и транзита, формирование трансграничных производственно-сбытовых цепочек в регионе.

Отмечается, что с каждым годом объём товарооборота Туркменистана со странами СПЕКА заметно возрастает. Так, если в 2016 году он составил 886 миллионов долларов США, то в 2017-м – 982 миллиона долларов, увеличившись на 11 процентов. В 2018 году рост составил 13,3 процента, дойдя до показателя в 1 миллиард 113 миллионов долларов США.

По итогам 9 месяцев текущего года этот объём уже превысил один миллиард долларов. Наибольшая квота торговли приходится на Афганистан, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан.

В публикациях номера также анализируется опыт развитых стран – США, Швейцарии, Нидерландов, Сингапура – в области макроэкономического моделирования с прицелом на его адаптацию в реалиях Туркменистана и практическое применение в целях осуществления масштабных планов, сформулированных главой государства.

Существуют пять факторов, определяющих экономический рост: естественные ресурсы, человеческий капитал, финансовые средства, технологическое развитие и политическая среда. Эксперты констатируют, что одного лишь наличия естественных ресурсов, при всей важности этого компонента, оказывается недостаточно. К примеру, экономика Нидерландов на сегодняшний день характеризуется ощутимо высокой степенью развития, нежели более богатые природными ресурсами Индонезия или Бразилия.

Иными словами, страны, в которых превалируют экономические факторы, обладают конкурентными преимуществами и более эффективно реализуют свой потенциал. На такую модель народнохозяйственного комплекса нацелены и коренные реформы в Туркменистане.

Успешность этих преобразований обусловлена взвешенным, универсальным подходом, обеспечивающим дальнейшее совершенствование всех направлений государственной деятельности, развитие рыночных механизмов в стране и внешнеэкономических связей.

В 2018 году в структуре Министерства иностранных дел Туркменистана начал функционировать Отдел международных экономических отношений. К его компетенции отнесены стратегические задачи по координированию межправительственных комиссий, проведению экономической, финансовой и технической экспертизы крупных инвестиционных проектов.

Таким образом, экономическая стратегия реализуется на всех уровнях – от дипломатического до производственного, и опирается на результаты всесторонней оценки инновационного потенциала Туркменистана и долгосрочного научно-технологического прогноза.

Она сфокусирована на преобразованиях в социальной сфере, создании условий для повышения уровня благополучия народа, каждого гражданина страны через её промышленный рост, задействование наших колоссальных сырьевых ресурсов и наращивание экспорта, продвижение новых технологий во всех областях.

Значительные усилия направлены на стимулирование исследовательской деятельности и нововведений в высшем образовании. Развивается инфраструктура поддержки инноваций, включающая особые экономические зоны, технопарки, бизнес-инкубаторы, развёртывается цифровизация регионов и сельской глубинки, начато создание «умных» городов и жилых массивов.

С одной стороны, делают вывод авторы публикаций, инновационное развитие превращается в основной источник экономического роста в результате повышения производительности труда и эффективности производства во всех секторах экономики, конкурентоспособности продукции и расширения рынков, создания новых отраслей, наращивания инвестиционной активности, увеличения доходов населения и объёмов потребления.

С другой стороны, экономический рост будет способствовать появлению новых продуктов и технологий, позволит государству повысить объёмы инвестиций в развитие человеческого капитала (прежде всего в образование и науку), а также в поддержку инноваций. Эта взаимосвязь рассматривается в журнале на примере цифровизации агарного сектора Туркменистана и развития точного земледелия.

Студентам и слушателям различных курсов экономического профиля, а также соответствующим руководителям будет интересен и полезен материал, посвящённый такому важному индикатору экономического роста, как производительность труда.

Она «измеряется» соотношением производства максимального объёма продукции с минимальными затратами одушевлённого труда и экономией времени. Применение этих расчётов становится необходимостью для оценки эффективности модернизации предприятий и отраслей, внедрения в их деятельность информационных технологий и интеллектуальных систем.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в своей книге «Государственное регулирование социально-экономического развития Туркменистана» прогнозирует, что в период 2021-2030 годы наша страна по таким важным критериям, как доля внутреннего валового продукта на душу населения, производительность труда и реальные доходы граждан, встанет в один ряд с ведущими мировыми державами.

Движение к заявленным рубежам, свершения на этом пути профессионально фиксирует журнал, издаваемый Министерством финансов и экономики Туркменистана. Поднимая и глубоко прорабатывая вопросы теории и практики в данной области, он также представляет читателям взгляд на будущее туркменской экономики через призму социального эффекта, ожидаемого от начатых сегодня масштабных преобразований.

Журнал «Финансы и экономика» имеет три языковые версии: туркменскую, английскую и русскую, что позволяет привлекать к экспертному диалогу и обмену мнениями на его площадке зарубежных специалистов, бизнесменов и аналитиков, сообщает сегодня Государственное информационное агентство Туркменистана.