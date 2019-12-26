В Ашхабаде завершился Кубок Туркменистана по вольной борьбе-2019

В Ашхабаде завершился Кубок Туркменистана по вольной борьбе, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан». В многофункциональном Спорткомплексе «Галкыныш» для участия в заключительном турнире этого года собрались более ста спортсменов из всех велаятов страны.

Мероприятие организовано Министерством спорта и молодёжной политики Туркменистана совместно с Федерацией спортивной борьбы нашей страны. В финале в десяти весовых категориях встретились сильнейшие спортсмены.

В весе до 57 килограммов победу одержал трёхкратный чемпион Туркменистана Мурад Ходжанепесов. К слову, в финальной борьбе за Кубок, как и в чемпионате страны, он боролся с Мейлисом Вепаевым, и во второй раз Мурад победил, заработав больше очков.

В весовой категории до 61 килограмма лучшим стал бронзовый призёр V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, чемпион Туркменистана Мекан Оразов. В финале он поборолся с перспективным борцом, чемпионом Туркменистана среди молодёжи Меканом Мухаммедовым. В итоге М. Оразов, заполучив преимущество в начале, контролируя действия соперника, уверенно победил по очкам.

Упорной была борьба в весе до 65 килограммов. Герчек Хемраев с самого начала вёл в счёте, но Керим Ходжаков, не желая уступать, активно атаковал. Оба спортсмена – призёры чемпионата страны, Керим – участник чемпионата мира, прошедшего в этом году в Казахстане. Интрига – кто же выйдет из поединка победителем – сохранялась до последних секунд. В итоге Герчек одержал победу со счётом 7:6.

В финале в весовой категории до 70 килограммов Перман Хоммадов встретился с Ходжамухаммедом Ибрагимовым. Оба спортсмена – призёры чемпионата Туркменистана. Активность и опыт помогли П. Хоммадову одержать победу.

Интересный бой получился в весовой категории до 74 кг, где встретились обладатель серебряной медали чемпионата страны до 23 лет Алимухаммед Овезмурадов и серебряный призёр чемпионата Туркменистана Непес Назаров. Анализируя атаки соперника, Алимухаммед использовал их в свою пользу, выиграв со счётом 5:3.

В весе до 79 кг уверенную победу одержал Гурбанмуратд Овезбердыев, несмотря на то, что его соперником в финале был талантливый борец Атамурад Чарлыев, бронзовый призёр в этом весе в чемпионате страны среди спортсменов до 23 лет. Чистая победа Г. Овезбердыева с результатом 7:0 стала отличным достижением для спортсмена.

Интересную тактику ведения поединка продемонстрировал победитель финальной встречи в весе до 86 килограммов Довлетмурад Оразгылыджев. Он боролся с серебряным призёром Туркменистана, чемпионом пляжной борьбы Сулейманом Омаровым. Д. Оразгылыджов – серебряный призёр чемпионата мира до 23 лет 2018 года и чемпионата Азии до 23 лет 2019 года – легко одержал победу со счётом 10:0.

Двукратный серебряный призёр чемпионатов Азии Азат Гаджиев в весовой категории до 92 килограммов взял верх над Рахмангельды Вепаевым. Несмотря на то, что Азат вёл в счёте, Рахмангельды оказывал сопротивление до последних секунд поединка.

Чистая победа в весовой категории до 97 кг обладателя «серебра» чемпионата Азии среди молодёжи 2019 года Зыямухаммеда Сапарова стала самой зрелищной. Он смог уложить своего соперника по финалу на обе лопатки – туше.

В весе до 125 килограммов с результатом 10:0 досрочно одержал победу Шатлык Хемеляев.

По итогам всех боёв определились обладатели кубков в командном зачёте. Лидировали здесь ашхабадцы, уступившие лишь один финальный поединок из десяти. Второе место – у команды Марыйского велаята, третье – у Балканского велаята. На этом сезон 2019 года в вольной борьбе не завершается, а продолжится выездом национальной сборной в последних числах декабря на сборы в Турцию.