Ашхабадский парк «Ылхам» претендует на призовое место в конкурсе

Ашхабад по-праздничному наряден: блестки и новогодние шары на многочисленных городских ёлках переливаются на солнце, радуют глаз декоративные композиции и арт-объекты в сказочном стиле, огоньки радужных гирлянд вдоль автомагистралей поблескивают вечерами, напоминая о скором наступлении 2020 года.

Почти все общественные места отдыха и парковые зоны включились в соревнование на лучшее новогоднее оформление, которое продлилось до 25 числа. Уже 28 декабря будут подведены итоги этого креативного конкурса, а пока ашхабадцы и гости столицы имеют возможность любоваться праздничными видами города.

Особенно оживленно в парковой аллее «Ылхам», сюда вечерами стекается море народу. Детвора, молодежь, мамы, папы, дедушки и бабушки – всем хочется прогуляться по волшебно оформленному парку, почувствовать себя в настоящей сказке. Кроме того, отличное фото получится на память. Оригинальных мест для фотографирования, сколько душе угодно.

Вот, например, длинные коридоры из гирлянд, стилизованные под ледяные чертоги Аяз Бабы. Находясь внутри, ощущаешь, будто звезды и множество разноцветных огоньков падают прямо с неба: прекрасный фон для селфи! Для детей тоже продуманы места для фото: это детские тантамарески с изображением персонажей диснеевских мультфильмов. Любой малыш без особых усилий может быть запечатлен в образе Микки-Мауса или одного из его друзей.

Также в парке имеется особая зона для фотосессий всей семьей – это лес из пушистых нарядно украшенных ёлочек с фигурами Деда Мороза в человеческий рост. Но, если вы хотите сфотографироваться с живым Аяз-Бабой – не проблема! Вот он, с мешком подарков бродит в толпе – всегда готов побеседовать с вашим малышом и попозировать для фото. Здесь же прогуливаются аниматоры в образе символа следующего года – Мыши.

Если же хочется больше фонов для фотографий, то в парке их очень много. Например, караван верблюдов Аяз Бабы: если Санта приезжает к детям на упряжке оленей, то наш морозный дед – на верблюдах! Под парковыми деревьями тут и там разместились бутафорские свечи, ёлочные шары и подарочные коробки гигантских размеров – чем не атрибуты для съемки!

Вечерами в городе по-зимнему морозно – настоящий декабрь! Гуляя по парку, недолго и подмерзнуть. Но вам не дадут этого сделать, во-первых многочисленные передвижные лавки с кофе-чаем, плюшками-ватрушками, а во-вторых, дискотека, развернувшаяся прямо под центральной ёлкой. Именно тут царит дух веселья и новогодней суеты: в центре парка расположилась импровизированная эстрада. Каждый день здесь организуются выступления певцов и танцевальных коллективов. Собравшийся народ не стоит на месте: дискотека идет полным ходом!

Для тех, кто хотел бы участвовать в конкурсах и играх существует вторая эстрада, поменьше. Здесь массовики-затейники, клоуны и аниматоры регулярно проводят всевозможные интерактивные шоу с вовлечением детей и молодежи.

Похоже, «Ылхам» настроен взять призовое место в городском конкурсе на лучшее оформление. За все время праздничной программы его не посетили, наверное, только самые заядлые домоседы. Обращаемся к ним: не сидите дома, прогуляйтесь по нарядному городу, получите заряд бодрости и хорошего настроения. Успейте зарядиться на весь 2020 год!