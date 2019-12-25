Семинар по рациональным методам водоучёта прошел в Ашхабаде

В Ашхабаде состоялся семинар по совершенствованию систем водоучёта и планированию водопользования на оросительных системах. Мероприятие прошло при поддержке совместного проекта Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана и Программы развития ООН «Эффективное использование энергии и возобновляемые источники энергии для устойчивого управления водным хозяйством в Туркменистане», сообщает сайт metbugat.gov.tm.

В ходе семинара участники — специалисты водного сектора и аграрии-землепользователи – обсуждали актуальные вопросы планового расхода воды. К разговору о совершенствовании методов управления оросительными системами были приглашены специалисты структурных подразделений Госкомитета – гидротехники производственных управлений «Ахалсувходжалык», «Лебапсувходжалык» и «Дашогузсувходжалык», а также Государственного проектного института «Туркменсувылымтаслама», аграрии частных компаний, представляющие Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана. На повестке дня была презентация стандартных методов измерения расходов поливной воды, автоматизации систем водоучёта.

На основе результатов многолетних научных исследований, проведенных в различных регионах страны и опыта хозяйственной деятельности передовых растениеводческих хозяйств страны, говорилось о совершенствовании методологии расчёта планов водопользования применительно к почвенно-мелиоративным, климатическим и хозяйственным условиям Туркменистана, были представлены примеры водопользования в зарубежных странах. Участники ознакомились с возможностями методологии, по которой на основе электронной базы данных режимов орошения для основных культур применительно к почвенно-мелиоративным условиям велаятов, создаются возможности для автоматизации процесса расчётов основных показателей планового водопользования по отдельным хозяйствам и оросительным системам в целом.

Участникам были презентованы передовые способы измерения расходов воды на оросительных системах, статистические данные взаимосвязей полученного урожая и водозатрат, а также экономический обзор предыдущих шагов проекта по строительству водовода, монтажа пяти насосных установок, которые были включены в систему водного хозяйства страны.

Также был освещен вопрос по использованию различных методов антифильтрационных покрытий на оросительных каналах, применяемых в Туркменистане и в других странах. В оросительной практике страны применяются различные меры защиты русел — железобетонные лотки, бетонирование русел, забор воды в трубопроводы, а также различная облицовка. Подобная защита существует для десятков тысяч километров межхозяйственных каналов в системе каналов страны. Учёные продолжают испытывать способы уменьшения потерь воды.

После теоретической части семинара участники продолжили полевое изучение вопроса, посетив пилотный участок института «Туркменсувылымтаслама» в Геоктепинском этрапе Ахалского велаята, где осмотрели построенный в рамках проекта фрагмент канала, конструкция которого исключает фильтрацию. Русло выложено плёнкой, а поверх неё уложены шестигранные бетонные плитки. Они как соты плотно прилегают друг другу, под собственным весом уплотняют русло, не пропускают солнечный свет, препятствуют зарастанию канала камышом, а также одновременно защищают пленку от повреждений и воздействия погодных условий. Канал экспериментальный, его длина всего тридцать метров.

«По истечению времени будет определена способность данного метода удерживать воду. Это новый для страны способ, применяемый за рубежом, в нем используются только строительные материалы, производимые в нашей стране, — рассказал на месте проведения научного эксперимента эксперт проекта по гидротехнике Мухамед ТАНРЫКУЛИЕВ. — В настоящий момент здесь проводятся тесты на определение потерь воды на фильтрацию и испарение, а также влияние фильтрации воды из канала на уровень грунтовых вод».

— Показать эффективность внедрения современных практик водо- и энергосбережения, комплексного ведения сельского хозяйства, предоставить аграриям инструментарий и опыт использования, всё, что поможет более результативно работать на земле – вот основные наши задачи, — подчеркнул руководитель проекта Гельды МУРАДОВ.