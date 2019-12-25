Президент Туркменистана подписал Постановление о строительстве НИИ сейсмостойкого строительства

Новое здание Научно-исследовательского института сейсмостойкого строительства в Туркменистане построит индивидуальное предприятие «Kämil ymarat». Соответствующее Постановление подписал сегодня Президент Гурбангулы Бердымухамедов, разрешив Министерству строительства и архитектуры заключить с вышеназванным индивидуальным предприятием контракт на проектирование и возведение в столице административного здания Научно-исследовательского института сейсмостойкого строительства с внешними подводящими инженерными коммуникациями по электро-, газо- водоснабжению и канализации, с благоустройством прилегающей территории, сообщила пресс-служба главы государства.

Документом предписано начать строительные работы в январе 2020 года и сдать объект с полной готовностью к эксплуатации в сентябре 2021 года.

Научно-исследовательский институт сейсмостойкого строительства совместно с Институтом сейсмологии и физики атмосферы АНТ ведут планомерную работу по уменьшению сейсмических рисков, определению устойчивости зданий и сооружений, осуществляют мониторинг строительства в сейсмических зонах.