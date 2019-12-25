Дипломатическая миссия посла Турции в Туркменистане завершается

Сегодня в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики Мустафой Капуджу, завершающим свою дипломатическую миссию в Туркменистане, сообщает сайт министерства иностранных дел Туркменистана.

Туркменская сторона выразила признательность Послу за личный вклад в развитие туркмено-турецких отношений. В свою очередь, турецкий дипломат отметил что, работа в Туркменистане занимает особое место в его дипломатической карьере, так как Туркменистан и Турция являются стратегически важными партнёрами.

В ходе встречи, стороны обсудили ряд актуальных вопросов, включая возможности интенсивного расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного партнерства между Туркменистаном и Турцией. Отметив значимость укрепления политико-дипломатического диалога, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, стороны также особо констатировали позитивный опыт работы в рамках международных организаций, в частности ООН, ОЭС, ТУРКСОЙ.

В завершение встречи Посол еще раз выразил благодарность Министерству иностранных дел за всестороннюю поддержку и содействие в осуществлении его дипломатической миссии в Туркменистане, нацеленной на укрепление взаимовыгодных связей между двумя братскими странами.