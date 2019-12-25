В этрапе Сердар Балканского велаята появилось новое село Ровач

24 декабря по поручению Президента Гурбангулы Бердымухамедова, хяким Балканского велаята Язтаган Гылыджов принял участие в торжествах по случаю открытия нового современного села Ровач (Процветание), построенного в этрапе Сердар, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В торжествах приняли участие руководители администрации региона, депутаты Меджлиса, представители общественных организаций, многочисленные местные жители, старейшины и молодёжь.

Торжественно перерезается лента. Затем участники торжества проследовали к жилым домам, которые стройными рядами поднялись вдоль широких улиц. Всего в новом селе возведены 268 трёх- и четырёхкомнатных комфортабельных домов. Здесь развернулся большой туркменский той, неповторимый, самобытный колорит которому придают красочные инсценировки.

Гостей хлебом-солью встречают счастливые новосёлы и приглашают их в свои дома, при строительстве которых учитывались особенности сельского образа жизни и традиционного быта туркменской семьи. Здесь предусмотрены приусадебный участок и огород, место для содержания домашнего скота, навес. Другими словами, созданы все условия для проживания, в том числе террасы, просторные уютные комнаты, обустроенные кухни, а также гаражи и необходимые инженерно-технические коммуникации.

Обеспечение туркменистанцев комфортным жильём – одна из приоритетных задач Программы социально-экономического развития страны на 2019-2025 годы. Растут масштабы жилищного строительства в городах, этрапах и сельской местности. Сегодня любой сельчанин может возвести себе дом на выгодных условиях ипотечного кредитования и долевого строительства.

Построенный здесь Дом здоровья оснащён новейшим специализированным оборудованием, что даёт возможность оказывать населению широкий спектр медицинских услуг.

Хорошим подарком самым юным жителям села стал прекрасный детский сад, который могут посещать 160 малышей. Здесь созданы все условия для гармоничного развития и интересного досуга ребят. В здании разместились просторные светлые помещения, в том числе уютные спальни, кабинеты для занятий, музыкальный и спортивный залы.

На прилегающей благоустроенной территории расположились игровые площадки. Имеется также оснащённый надлежащим образом медицинский кабинет. Предусмотрен здесь и ряд других соответствующих объектов, в том числе оборудованные необходимой техникой кухня и прачечная. Успешное функционирование детского сада надёжно обеспечат автономные системы энерго-, водо- и теплоснабжения.

Гордость сельчан – распахнувшая свои двери великолепная школа, рассчитанная на 320 учащихся. Школьные кабинеты, предназначенные для начальных классов и изучения различных учебных дисциплин – математики, физики, биологии, химии и т.д., оснащены интерактивным и другим специальным оборудованием и тематическими наглядными пособиями.

И конечно, в распоряжении ребят – замечательные, укомплектованные соответствующим инвентарём спортивный зал и площадки для занятий различными видами спорта.

Кроме того, для жителей нового сёла построен прекрасный Дом культуры, где предусмотрены оптимальные условия и возможности для развития самодеятельного творчества, приобщения населения, в том числе молодёжи, к миру искусства.

В его стенах расположились зрительный зал и просторные, оборудованные всем необходимым помещения для проведения различных торжеств, чтения книг и свежей прессы, занятий вокалом и хореографией, различных «кружков по интересам».

В торговом центре покупателям предлагается широкий ассортимент товаров. Это всевозможные молочные, хлебобулочные, макаронные, кондитерские изделия, крупы, овощи и фрукты, соки и безалкогольные напитки и т.д. А для самых юных жителей – большое разнообразие детского питания. Примечательно, что основная часть продовольственной продукции – отечественного производства.

Также ничем не уступает своим городским аналогам сельский Дом быта, где открыты различные мастерские. Кроме того, возведены здания генгешлика и отделения связи с АТС на 360 номеров, продуктовый магазин, электроподстанция на 35 КВт, водоочистительная установка на 1000 кубометров в сутки. В селе также построена мечеть.

Одним словом, здесь созданы все условия для комфортной жизни и благоустроенного быта людей, учитывая такие важные аспекты, как образование, охрана здоровья, трудовая занятость, культурный досуг, доступ к современным видам связи и т.д.

Генеральными подрядчиками строительства вышеназванных объектов стали местные подразделения производственного объединения «Balkangurluşyk». В реализации этих важных социальных проектов также принимали участие трест «Balkannebitgazgurluşyk» и частные строительные предприятия – «Bagtyýar ýaşlar» и «Sarydaş».

Примечательно, что в этом году при участии главы государства был дан старт строительству административного центра Ахалского велаята – нового города, который ускоренными темпами возводится на территории Геоктепинского этрапа, а в этрапе Сердар – социально-производственного комплекса нового образца в районе Туркменского озера «Алтын асыр».

Современные посёлки были заложены в Чарджевском, Саятском, Халачском и Керкинском этрапах Лебапского велаята, а также в Туркменкалинском, Сакарчагинском и Векилбазарском этрапах Марыйского велаята. Крупный комплекс жилых домов и социальных объектов будет возведён в этрапе имени С.А.Ниязова Дашогузского велаята.

Все они – показательный пример в деле современного обустройства жизни на селе.