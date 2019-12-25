В Ашхабаде состоялась новогодняя ёлка для пожилых людей

Новогодний праздник для пожилых людей устроили сегодня в Ашхабаде общественная организация «Йенме» совместно с Посольством Китая в Туркменистане. Местом проведения очередной такой акции организации «Йенме» стал столичный ресторан «Бягуль». В празднично украшенном зале собрались народные артисты Туркменистана, ветераны труда, пенсионеры.

Перед приглашёнными выступили Гуля Чореклиева — руководитель организации, поздравив собравшихся тепло и сердечно с наступающим Новым годом и госпожа Чжао Ли — советник по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР, которая преподнесла сладкие подарки из Китая, символизирующие счастье.

«Есть такая туркменская пословица „лучшее воспитание — уважение к старшим“. Эта пословица свидетельствует о культуре и традиции туркменского народа, которые уходят своими корнями в далёкое прошлое и передаются из поколения в поколение. Традиция уважения к старшим научила людей благодарности. Данная традиция также почитаема многими людьми в Китае и считается одной из самых важных традиционных ценностей. Великий древний китайский философ и педагог Мэн-цзы ​ сказал: „Уважая своих старших родственников, относись с таким же уважением и к другим пожилым людям“.

Сегодня по долгу службы, мы находимся далеко от дома и не можем отметить этот праздник со своими родными. Но мы очень рады, что нас пригласили на это мероприятие и мы хотели бы разделить с вами радость новогоднего праздника» — сказала в своем выступлении Чжао Ли.

Сотрудникам Посольства КНР были подарены экологические сумки, сшитые и украшенные вышивкой, девочками из Центра профессионального развития для молодежи с ограниченными возможностями.

Также всех присутствующих поздравил Дед Мороз пришедший на праздник. Было весело. Звучала веселая, ритмичная музыка. Читали стихи. Было много музыки, танцев, танцевальное поле не пустовало. Гости исполнили импровизированный китайский танец, дамы надели китайские наряды. Для зажигательного узбекского танца «Лязги» исполнительница нарядилась в традиционное узбекское платье из ткани «шайи», а сарафан и кокошник украсили даму, вышедшую танцевать русскую плясовую. А мужчины для потехи надели женские платки. Даже рыжий клоун пришел поздравить с Новым годом!

Энергичность, задор и оптимизм — вот что отличает наших ветеранов, наших соотечественников. Прекрасное впечатление от праздничной встречи осталось у всех.