Вопросы совершенствования правового водопользования обсуждались в Ашхабаде

Планы работы национальной группы юристов по подготовке проектов подзаконных актов в сфере земле- и водопользования на 2020 год были рассмотрены в Ашхабаде в рамках совместного проекта Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды и ПРООН/ГЭФ «Поддержка климатически устойчивой экономической жизнедеятельности сельскохозяйственных сообществ в засушливых регионах Туркменистана», сообщает сайт metbugat.gov.tm.

На следующий год запланирована юридическая экспертиза проектов подзаконных актов Туркменистана по интегрированному управлению водными ресурсами:

«Методические рекомендации и указания по разработке внутрихозяйственного плана водопользования, в том числе по хозяйствам, этрапам и по водохозяйственным бассейнам»;

«Положение о территориальных водохозяйственных организациях»;

Строительные нормы Туркменистана «Мелиоративные системы и сооружения».

Также в будущем году продолжится совместная разработка проектных документов: «Положение об использовании межхозяйственных мелиоративных систем» (Закон Туркменистана «О мелиорации земель»), подзаконный акт по правовому режиму земель водного фонда и «Технические нормативы использования вод» (Водный кодекс Туркменистана). В сфере землепользования запланирована подготовка проекта «Порядок предоставления земельных участков в собственность, пользование и аренду».

Группа национальных экспертов в области законодательства работает несколько лет и за это время, внесла весомый вклад в разработку следующих документов: