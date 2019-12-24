Туркменистан проведёт новое нефтегазовое роуд-шоу

Государственные концерны «Туркменгаз», «Туркменнебит» и «Туркменгеология» в партнёрстве с компанией «Туркмен Форум» запускают новую серию международных роуд-шоу «Нефть и газ Туркменистана». Первое из них в 2020 году состоится 24-25 февраля в Hyatt Regency — Dubai Creek Heights, город Дубай, ОАЭ.

Предстоящее мероприятие разработано для продолжения регионального диалога по дальнейшему устойчивому развитию углеводородных запасов Туркменистана и привлечения иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана посредством панельных сессий и семинаров с особым акцентом на определенные инвестиционные проекты.

Развитие нефтегазовой отрасли является одним из главных приоритетов государственной политики страны. В настоящее время Туркменистан активно развивает свои возможности по переработке газа и нефти, которые в долгосрочной перспективе могут стать доминирующими в экономике страны над экспортом углеводородов. Использование природных ресурсов Туркменистана, инвестиции в инфраструктуру и нефтехимическую промышленность очень важны для дальнейшего устойчивого экономического роста. Эффективная реализация этой стратегии предусматривает работу по глубокой переработке нефти и газа и запуск новых проектов с использованием современных технологий и внедрением лучшей мировой практики, что позволит увеличить объемы добычи нефти и газа для удовлетворения спроса на внутреннем рынке и откроет новые экспортные маршруты.

Международное роуд-шоу «Нефть и Газ Туркменистана 2020» в Дубае послужит хорошей платформой для получения информации из первых рук об инвестиционных возможностях в нефтегазовом секторе. В конференции примут участие 300 делегатов, представляющих более 100 компаний и организаций, правительственные делегации и торговые фирмы из более чем 20 стран мира. Мероприятие получит широкое освещение в СМИ благодаря поддержке более 15 специализированных СМИ, сообщается в пресс-релизе Оргкомитета по проведению роуд-шоу «Нефть и газ Туркменистана».

Двухдневная программа роуд-шоу будет охватывать следующие темы:

· Разработка месторождений на лицензионных шельфовых блоках в туркменском секторе Каспийского моря

· Привлечение инвестиций в применение новых технологий, которые способствуют оптимизации добычи на зрелых месторождениях на фазах вторичной добычи

· Привлечение инвестиций в трудноразрабатываемые месторождения

· Привлечение инвестиций в газохимические проекты

· Реализация очередного этапа разработки гигантского месторождения «Галкыныш» для обеспечения природным газом транснационального газопровода «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия»

· Другие инвестиционные проекты

В ходе этого крупного нефтегазового бизнес-форума представители иностранных компаний получат возможность встретиться с высокопоставленными представителями национальных нефтегазовых компаний Туркменистана и обсудить как актуальные вопросы, так и возможности для сотрудничества и инвестиций.

Более подробную информацию о предстоящих мероприятиях «Нефть и Газ Туркменистана 2020» можно найти на сайте конференции: www.ogt-turkmenistan.com Также можно связаться с «Туркмен Форум» по электронной почте info@turkmen-forum.com или по телефону +99312 923552.