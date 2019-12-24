Стало известно расписание общественного транспорта в Туркменистане в новогоднюю ночь

Агентство «Туркменавтоулаглары» Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана информирует, что по случаю Новогоднего праздника, с целью обеспечения высококачественного и культурного автотранспортного обслуживания населения, движение автобусов по городским маршрутам в городах Ашхабад, Мары, Туркменабат, Дашогуз, Балканабат и Туркменбаши, а также по пригородным маршрутам из г. Ашхабада в города Геоктепе и Анау будет осуществляться с 05.00 утра 31.12.2019 года до 03.00 ночи 01.01.2020 года.

Справки по автотранспортному обслуживанию можно получить по следующим телефонам:

г. Ашхабад — по автобусам (+99312) 28-58-15, 28-60-30, 28-60-80; по такси 76-05-01, 76-05-02, 76-05-03;

г. Мары — (+993522) 7-96-22, 5-61-99, 5-60-12;

г. Туркменабат — (+993422) 6-29-11, 6-34-37;

г. Дашогуз — (+993322) 6-62-87, 6-07-04;

г. Балканабат — (+993222) 6-79-06, 6-66-06;

г. Туркменбаши — (+993243) 4-79-24, 4-79-35.

​После окончания праздничного мероприятия у Главной ёлки перед культурно-развлекательным центром «Алем» городские автобусы будут осуществлять пассажирские перевозки с Арчабил шаёлы по маршрутам, указанным в нижеследующей схеме.

Схема вывоза участников мероприятий по встрече Нового года

с культурно-развлекательного центра «Älem»

Зона посадки пассажиров в восточном направлении маршруты: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,

27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,47,53,55,56,57,58,60,69,72,73,77.

В западном направлении маршруты: 6,10,13,21,25,29,30,33,46,49,50,51,52,56,59,60,61,62,63,64,74.

Источник: Ежедневная газета «Нейтральный Туркменистан» №321 (29353)