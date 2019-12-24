Завод по производству газобензина в Туркменистане удостоен новых международных сертификатов

Новых международных сертификатов удостоился введённый в июне этого года в Ахалском велаяте первый в мире завод по производству бензина из природного газа. Соответствующие документы, подтверждающие инновационный характер производства на данном заводе, вручил сегодня Президенту Гурбангулы Бердымухамедову руководитель известной датской компании «Haldor Topsoe» Бьёрн Стефан Клаусен, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Выразив признательность главе государства за уделённое время, гость поздравил главу государства и весь туркменский народ с наступающим 2020 годом. Как отметил Бьёрн Стефан Клаусен, в Туркменистане достигнуты грандиозные успехи во всех сферах, в том числе в топливно-энергетическом комплексе.

Так, Федерация энергетической промышленности Королевства Дании отметила высокий уровень экологических стандартов, внедрённых на предприятии, что в результате даёт минимальный выброс углекислого газа, отсутствие серы, вредных металлов и соответствие строгим требованиям по содержанию ароматических и олефиновых углеводородов в продукте, а Академия инженеров химиков Великобритании (IChemE) – совершенствование технологии TIGAS (получение синтетического бензина из природного газа).

Сертификат крупнейшей организации IChemE, основанной в 1922 году как профессиональное учреждение для инженеров-химиков и технологов, присуждён как победителю Глобальной номинации «Нефть и газ – 2019».

Технология TIGAS была разработана компанией «Haldor Topsoe» для завода по производству бензина из природного газа в Ахалском велаяте, позволяющая в сочетании с высокоэффективными катализаторами производить бензин высокого качества с наименьшими энергозатратами и минимальным воздействием на окружающую среду.

Поблагодарив за добрую весть и документы, свидетельствующие о признании на международном уровне масштабных работ, проводимых Туркменистаном в сфере ТЭК, Президент подчеркнул, что в последние годы стратегия экономического развития страны ориентирована на диверсификацию нефтегазового сектора, расширение его инфраструктуры за счёт создания современных производств.

В этом аспекте для нас приоритетом является переработка природного газа и выпуск новых экологически чистых видов продукции, продолжил Президент Гурбангулы Бердымухамедов, отметив, что в этом направлении осуществляются конкретные шаги.

В настоящее время осуществляется диверсификация топливно-энергетического комплекса, возводятся и сдаются в эксплуатацию современные производственные комплексы по выпуску пользующейся на мировом рынке большим спросом продукции нефтегазовой отрасли. Яркими примерами тому служат газохимический комплекс в посёлке Киянлы Балканского велаята, завод по производству бензина из природного газа в Ахалском велаяте и другие.

Эти крупные предприятия содействуют масштабной индустриализации регионов страны, наращиванию мощи туркменской экономики за счёт выпуска экспортоориентированных товаров. Реализуя такие беспрецедентные проекты, мы создаём необходимые условия для превращения нашей страны в один из действенных центров зелёной экономики, подчеркнул глава государства.

Как отмечалось в ходе встречи, завод по производству бензина из природного газа в Ахалском велаяте по многим параметрам является единственным в своём роде. На этом предприятии природный газ в промышленных масштабах преобразуется в жидкое топливо. Проект GTG (gas-to-gasoline) на промышленном уровне впервые в мире реализуется в Туркменистане.

В нашей стране при реализации крупных инвестиционных проектов уделяется особое внимание экологической составляющей. Следует отметить, что каждый из введённых в строй в последние годы крупных промышленных комплексов удостоен международных сертификатов, подтверждающих их соответствие общепринятым нормам сохранения окружающей среды.

Так, завод по выпуску бензина из природного газа в Ахалском велаяте, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса в номинации «Первый в мире завод по производству бензина из природного газа», был отмечен как один из успешных проектов в плане экологии.

Этот современный комплекс оснащён новейшими технологиями и оборудованием от всемирно известных производителей из США, Великобритании, Франции, Голландии, Швеции, Японии, Кореи, Индии и других государств.

Ежегодно на предприятии запланирована переработка 1 миллиарда 785 миллионов кубометров «голубого топлива», из которого производится 600 тысяч тонн бензина марки ЕСО-93, соответствующего стандарту EURO-5, а также 12 тысяч тонн дизельного топлива и 115 тысяч тонн сжиженного газа.

Использование уникальных технологий по утилизации отходов выделяет этот промышленный объект в качестве экологически чистого производства в мире. В частности, комплекс отмечен Сертификатом «Экологически чистый» и соответствующим знаком Фонда охраны окружающей среды Соединённых Штатов Америки.

Реализация этого беспрецедентного проекта стала, с одной стороны, важной вехой в развитии национальной экономики, а с другой – реальной инвестицией в инфраструктуру всего Евроазиатского региона. Подтверждением тому – присуждение заводу Сертификата «Инновационные технологии» Энергетического департамента Швейцарского федерального технологического института…

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах двустороннего взаимодействия в контексте реализации Программы развития нефтегазовой промышленности Туркменистана на период до 2030 года.

В её рамках, отметил глава государства, предусматривается реализация мер, направленных на дальнейшее наращивание производственных мощностей отрасли, что тесно связано с обеспечением энергетической безопасности страны, целями устойчивого экономического развития на глобальном и региональном уровнях. Это, в свою очередь, требует повышения эффективности работ на нефтяных и газовых месторождениях с применением передовых технологий.

Констатировав наличие перспектив для наращивания сотрудничества с Туркменистаном, руководитель «Haldor Topsoe» подтвердил заинтересованность возглавляемой им компании в дальнейшем взаимодействии.

В данном аспекте были обсуждены вопросы, связанные с применением на предприятиях ТЭК Туркменистана экологически чистых технологий, а также проведением совместных научных работ и обменом специалистами.