В Ашхабаде к Новому году проходит конкурс на лучшее украшение зданий

Столь будничную работу, как размещение на улицах города многих тонн ёлочных украшений и электрических гирлянд, столичные власти в этом году предложили провести как соревнование на лучшее оформление участка улицы, территории возле фасада зданий, сквера.

Как сообщает Туркменская государственная издательская служба, в конкурсе принимают участие до двадцати общественных мест отдыха и парков, руководство которых представит особенное видение праздника. Соревнование продлится до 25 декабря, а результаты будут объявлены ближе к Новому году – 28 декабря, когда состоится церемония награждения победителей. Победители распределятся на три призовых места, которые предполагают ценный подарки, несколько семейных путёвок в Авазу и телевизор. В члены жюри войдут представители ведомств, государственных и общественных организаций. Как отметили организаторы, при подведении итогов будут оцениваться оригинальность, неповторимость, продуманность работы дизайнеров.

А пока в эти дни ашхабадцы и гости столицы вечерней порой могут любоваться замысловатыми сюжетами сказок, украшением городских парковых зон, где местами развёрнута праздничная торговля сладостями, сувенирами и мишурой, как на аллее «Ылхам». Этот парк находится в самом центре города, его название в переводе означает «вдохновение», а его нынешняя красота, открывающаяся вечерней порой, настраивает своих посетителей на праздничный новогодний лад. В городе по сложившейся возле каждого административного здания установлены символические ёлки, высотой часто с многоэтажный дом, возле которых воссозданы сценки и сюжеты с участием героев сказочных историй, с непременными Аяз-баба и Гарпамык (Дедом Морозом и Снегурочкой).

В столице на радость детворе установлены несколько «живых» лесных елей, вернее, построенные из сотен ёлочек новогодние красавицы, включая самую высокую и красивую – Главную ёлку Туркменистана. На прохладном ветерке – пока ашхабадская погода мало напоминает зимнюю – ели источают неповторимый аромат, столь знакомый с детства запах встречи Нового года. Они притягивают молодёжь, семей с детьми, которые весело резвятся в развернутых вокруг ёлок сказочных городках, создают приподнятое настроение у прохожих, напоминая, что скоро – любимый праздник. Многочисленные хвойные деревья, тысячи которых посажены в столице, – туи, кипарисы и сосны — также несут гирлянды и сверкающие шары. Это преобразило Ашхабад, который засиял ещё ярче. Среди новшеств иллюминаций – огромные светящиеся в ночи снежинки на деревьях, мерцающие цветочные шары.